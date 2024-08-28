Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех

Примета, почему нельзя рубить грецкий орех с давних времен предупреждает об опасности.

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Что будет, если спать под ореховым деревом / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Быт с давних времен сопровождают суеверия и приметы - от мытья посуды до садоводства. Многие верят, что несоблюдение верований может стоить дорого, даже жизни.

Это касается и ухода за одним из популярных в саду деревьев. Для начала стоит выяснить, что символизирует дерево грецкий орех. Его считают символом богатства для кого-то, а не для себя. Грецкий орех - богатое дерево, которое бедно само по себе: дает питательный и богатый урожай своих плодов, но это не обогащает его собственных сил и не укрепляет его устойчивости.

Поэтому, по приметам наших предков, следует быть очень осторожными с грецким орехом. Например, стоит знать, почему нельзя пилить орех хозяину дома.

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Бытует мнение, что рубить это дерево хозяину нельзя. А все потому, что листья ореха выделяют фитонциды, которые в малых дозах безвредны для человека. Но длительное нахождение под деревом приводит к головной боли и нарушениям в здоровье. Таким же проблемам можно подвергнуть себя и если проводить много времени под ним, вот почему нельзя сидеть под деревом грецкого ореха, или тем более спать.

Однако возникает вопрос, когда можно пилить орех так, чтобы не подвергнуть себя опасности? Лучшим временем для этого является ранняя весна перед активным ростом.

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй, верования, приметы и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного.

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