Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

В Украине в ближайшее время можно будет увидеть интересное явление - Осетровую Луну. Это период, когда она приближается на минимальное расстояние к Земле, имеет более яркий и крупный вид, чем обычно.
Как сообщает Главред, эту Луну еще называют Голубой. Это третье из четырех по счету полнолуние в астрономическом сезоне - между равноденствиями. Увидеть это явление можно в период с 18 по 20 августа.
Следует отметить, что Голубую Луну называют Осетровой из-за американских индейцев. Именно они считали август лучшим временем для ловли осетров в Великих озерах и других водоемах США.
Голубая Луна появляется раз в 2,5-3 года. А увидеть следующую Голубую Луну в сочетании с полнолунием можно будет только в 2037 году.
Полнолуние в Водолее
Астрологи убеждены, что в этот период может произойти всплеск мотивирующей энергии, которая спровоцирует на давно назревшие изменения. Особенно это касается людей, рожденных под знаками зодиака Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Они могут чувствовать напряжение, недовольство и разочарование в определенной жизненной ситуации. В то же время в этот период перед ними могут открыться двери перед изменениями в жизни и радикальными решениями.
Что можно делать в Голубую Суперлуну
- В этот период можно мириться с людьми, встречаться с друзьями и общаться.
- Этот замечательный период для завершения начатых ранее дел.
- Можно заниматься творчеством. Именно это может раскрыть в человеке скрытые таланты.
Что нельзя делать в Голубую Суперлуну
- В этот период лучше не принимать новые судьбоносные решения. Их лучше перенести на несколько дней и все взвесить.
- Следует избегать конфликтов и споров.
- Нужно избегать финансовых операций, заключения финансовых сделок, инвестирования, брать и давать деньги в долг.
- Нельзя в этот период назначать медицинские манипуляции из-за риска обострения хронических заболеваний.
Что следует учитывать читателю
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