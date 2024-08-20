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Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 02:29
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В Украине видно удивительное и очень редкое явление - Голубое Суперлуние, которое снова появится только в 2037 году.
Голубой супермесяц
Что можно и нельзя делать в полнолуние / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

В Украине в ближайшее время можно будет увидеть интересное явление - Осетровую Луну. Это период, когда она приближается на минимальное расстояние к Земле, имеет более яркий и крупный вид, чем обычно.

Как сообщает Главред, эту Луну еще называют Голубой. Это третье из четырех по счету полнолуние в астрономическом сезоне - между равноденствиями. Увидеть это явление можно в период с 18 по 20 августа.

Следует отметить, что Голубую Луну называют Осетровой из-за американских индейцев. Именно они считали август лучшим временем для ловли осетров в Великих озерах и других водоемах США.

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Голубая Луна появляется раз в 2,5-3 года. А увидеть следующую Голубую Луну в сочетании с полнолунием можно будет только в 2037 году.

Полнолуние в Водолее

Астрологи убеждены, что в этот период может произойти всплеск мотивирующей энергии, которая спровоцирует на давно назревшие изменения. Особенно это касается людей, рожденных под знаками зодиака Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Они могут чувствовать напряжение, недовольство и разочарование в определенной жизненной ситуации. В то же время в этот период перед ними могут открыться двери перед изменениями в жизни и радикальными решениями.

Что можно делать в Голубую Суперлуну

  • В этот период можно мириться с людьми, встречаться с друзьями и общаться.
  • Этот замечательный период для завершения начатых ранее дел.
  • Можно заниматься творчеством. Именно это может раскрыть в человеке скрытые таланты.

Что нельзя делать в Голубую Суперлуну

  • В этот период лучше не принимать новые судьбоносные решения. Их лучше перенести на несколько дней и все взвесить.
  • Следует избегать конфликтов и споров.
  • Нужно избегать финансовых операций, заключения финансовых сделок, инвестирования, брать и давать деньги в долг.
  • Нельзя в этот период назначать медицинские манипуляции из-за риска обострения хронических заболеваний.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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