Ворвутся жесткие неприятности: что нельзя обрезать 20 августа - приметы

Что можно делать 20 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от влияния нечистой силы.

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Что нельзя делать 20 августа / фото: pomisna.info

20 августа церковь почитает память святого пророка Самуила. Как сообщает Главред, он был одним из ключевых фигур в истории Израиля. Самуил родился в семье Элкана и Анны, которая не могла иметь детей. Анна постоянно молилась Господу и смогла родить сына, которого назвала Самуилом. Позже она отдала его на воспитание первосвященнику Илии в храме в Шило.

Самуил с детства служил Господу. Однажды он услышал голос Бога, который трижды звал его по имени. С этого момента Самуил стал пророком и судьей Израиля. Он помазал царя Саула, а затем Давида. Он был духовным наставником. Его пророческая деятельность и верность Богу сделали его одним из важнейших пророков Ветхого Завета.

Что можно делать 20 августа

В этот день нужно обратить внимание на сон, который приснился в ночь на 20 августа. Предки верили, что он является вещим и обязательно сбудется.

Этот день предки считали мужским. Жена должна была приготовить жареную картошку с грибами и накормить блюдом мужа. Считается, что это принесет в семью счастье.

Что нельзя делать 20 августа

1. Нельзя 20 августа оставлять дома одних детей до 7-ми лет даже на несколько минут. Предки верили, что детей могут напугать духи и нечистая сила.

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2. Нельзя 20 августа нельзя ссориться. Иначе ссоры очень сильно затянутся.

3. Нельзя 20 августа стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может укоротить жизнь.

Приметы 20 августа

Если в этот день неторопливо летят журавли, то осень будет теплой.

Если в этот день мыши перебрались с полей в хлев, то зима будет холодной.

Если в этот день проливной дождь, то осень будет хорошей.

Если в этот день Солнце зашло за туман, то скоро будут дожди.

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