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Сохраните красоту и молодость: что нужно положить в воду для умывания - приметы

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2024, 20:29
29
Что можно делать 25 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 25 августа / фото: ОП

25 августа церковь отмечает день Перенесения мощей апостола Варфоломея. Как сообщает Главред, он был одним из первых учеников, которых привел ко Христу апостол Филипп. Варфоломей продолжил проповедовать Евангелие даже после Вознесения Христа и Сошествия Святого Духа.

Он проповедовал среди язычников и основал христианские общины, обращая к вере многих людей. В результате его поймали и подвергли жестким пыткам. Язычники содрали с него кожу заживо, после чего распяли или обезглавили.

Что можно делать 25 августа

  • В этот день нужно положить в миску с водой серебряный предмет, после чего стоит умыться этой водой. Предки верили, что это сохранит свою молодость и красоту.
  • В этот день можно собирать грибы и делать заготовки на зиму.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить заступничества перед Господом.

Что нельзя делать 25 августа

1. Нельзя 25 августа брать с собой детей в лес. Предки верили, что тогда их заберет нечистая сила.

видео дня

2. Нельзя 25 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете притянуть к себе проблемы.

3. Нельзя 25 августа заниматься строительством и ремонтом. Если нарушить запрет, то потом придется все переделывать.

Приметы 25 августа

  • Если в этот день много грибов, то зима будет суровой.
  • Если в этот день птицы начали улетать в теплые края, то бабье лето будет коротким.
  • Если в этот день птицы сидят на земле, то в ближайшие дни погода будет теплой.
  • Если в этот день птицы сидят на вершинах деревьев, то будет быстрое похолодание.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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