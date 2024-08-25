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Приметы, которые защитят от беды: что нельзя делать 26 августа

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2024, 17:42
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Что можно делать 26 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 26 августа / фото: pomisna.info

26 августа церковь почитает память святых мучеников Андрияна и Натальи. Как сообщает Главред, Адриан был язычником. Он служил в армии, где занимал высокий пост при дворе римского императора Максимиана Галерия. Вскоре он женился на христианке Наталье. Однако она скрывала свою веру из-за гонений на христиан.

Однажды император приказал арестовать 23 христиан, их жестоко пытали, но они не отреклись от веры. Адриан был поражен стойкостью и мужеством и также решил принять христианство. Его также поймали и заключили в тюрьму, где пытали. Наталья узнала об этом и поспешила в тюрьму к мужу. Однако его казнили. После смерти любимого она отошла к Господу у гроба Андриана, куда часто приходила молиться.

Что можно делать 26 августа

  • В этот день можно приготовить кисель и блины. Ими нужно угостить не только свою семью, но и всех нуждающихся.
  • В этот день нужно выломать ветку рябины и поставить ее у себя дома. Предки верили, что она поможет сохранить в семье теплые отношения.

Что нельзя делать 26 августа

1. Нельзя 26 августа работать в поле или на огороде. Считается, что иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

видео дня

2. Нельзя 26 августа зацикливаться на плохом, вспоминать старые обиды и неудачи. Иначе вы погрязнете в проблемах.

3. Нельзя 26 августа ссориться с родными даже по пустякам. Предки верили, что конфликт с близкими может перерасти в разрыв отношений.

Приметы 26 августа

  • Если в этот день холодное утро, то зима будет такой же.
  • Если в этот день на рябине мало ягод, то осень будет сухой.
  • Если в этот день слышно стук дятла, то будет дождь.
  • Если этой ночью не видно луны, то погода скоро испортится.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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