Приметы, которые защитят от беды: что нельзя делать 26 августа

26 августа церковь почитает память святых мучеников Андрияна и Натальи. Как сообщает Главред, Адриан был язычником. Он служил в армии, где занимал высокий пост при дворе римского императора Максимиана Галерия. Вскоре он женился на христианке Наталье. Однако она скрывала свою веру из-за гонений на христиан.
Однажды император приказал арестовать 23 христиан, их жестоко пытали, но они не отреклись от веры. Адриан был поражен стойкостью и мужеством и также решил принять христианство. Его также поймали и заключили в тюрьму, где пытали. Наталья узнала об этом и поспешила в тюрьму к мужу. Однако его казнили. После смерти любимого она отошла к Господу у гроба Андриана, куда часто приходила молиться.
Что можно делать 26 августа
- В этот день можно приготовить кисель и блины. Ими нужно угостить не только свою семью, но и всех нуждающихся.
- В этот день нужно выломать ветку рябины и поставить ее у себя дома. Предки верили, что она поможет сохранить в семье теплые отношения.
Что нельзя делать 26 августа
1. Нельзя 26 августа работать в поле или на огороде. Считается, что иначе могут начаться проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 26 августа зацикливаться на плохом, вспоминать старые обиды и неудачи. Иначе вы погрязнете в проблемах.
3. Нельзя 26 августа ссориться с родными даже по пустякам. Предки верили, что конфликт с близкими может перерасти в разрыв отношений.
Приметы 26 августа
- Если в этот день холодное утро, то зима будет такой же.
- Если в этот день на рябине мало ягод, то осень будет сухой.
- Если в этот день слышно стук дятла, то будет дождь.
- Если этой ночью не видно луны, то погода скоро испортится.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августе
- Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризис
- 5 знаков зодиака, которые не станут счастливчиками в августе-2024
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред