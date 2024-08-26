Начнется черная полоса: в какой части дома нельзя стоять 27 августа - приметы

Что можно делать 27 августа. Строгие приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье.

https://glavred.info/primety/nachnetsya-chernaya-polosa-v-kakoy-chasti-doma-nelzya-stoyat-27-avgusta-primety-10591721.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 27 августа / фото: ОП

27 августа церковь почитает память святых преподобного Пимена. Как сообщает Главред, он родился в Египте и с молодости решил посвятить свою жизнь Богу. Вместе с братьями Анубом и Паисием он стал монахом и поселился в пустыне Скетис. Они вели аскетичный образ жизни, постоянно молились, отказались от роскоши. Пимен был рассудительным и мудрым, чем завоевал любовь многих людей, искавших его советы.

Пимен говорил, что монах не должен судить других и всегда должен работать над своим спасением. Он учил людей мудрости, говоря о преодолении гордыни, нетерпения и гнева. Пимен умер в глубокой старости

Что можно делать 27 августа

В этот день нужно собрать урожай рябины. Из него стоит сделать заготовки на зиму, которые будут обладать лечебными свойствами даже в холодное время года.

В этот день нужно переступить через ветку рябины. Предки верили, что это поможет избавиться от болезней.

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить благополучия и здоровья.

Что нельзя делать 27 августа

1. Нельзя 27 августа стоять на пороге дома. Предки верили, что это привлечет беду.

видео дня

2. Нельзя 27 августа поднимать что-либо с дороги, особенно на перекрестке. Считается, что такими вещами могут навести на человека порчу.

Приметы 27 августа

Если в этот день журавли летают низко, то скоро изменится погода.

Если в этот день слышно гром, то зима придет не скоро.

Если рябина уродила хорошо, то осень будет дождливой.

Если этим утром появился туман, то скоро будет ливень.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред