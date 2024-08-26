Начнется черная полоса: в какой части дома нельзя стоять 27 августа - приметы

27 августа церковь почитает память святых преподобного Пимена. Как сообщает Главред, он родился в Египте и с молодости решил посвятить свою жизнь Богу. Вместе с братьями Анубом и Паисием он стал монахом и поселился в пустыне Скетис. Они вели аскетичный образ жизни, постоянно молились, отказались от роскоши. Пимен был рассудительным и мудрым, чем завоевал любовь многих людей, искавших его советы.
Пимен говорил, что монах не должен судить других и всегда должен работать над своим спасением. Он учил людей мудрости, говоря о преодолении гордыни, нетерпения и гнева. Пимен умер в глубокой старости
Что можно делать 27 августа
- В этот день нужно собрать урожай рябины. Из него стоит сделать заготовки на зиму, которые будут обладать лечебными свойствами даже в холодное время года.
- В этот день нужно переступить через ветку рябины. Предки верили, что это поможет избавиться от болезней.
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить благополучия и здоровья.
Что нельзя делать 27 августа
1. Нельзя 27 августа стоять на пороге дома. Предки верили, что это привлечет беду.
2. Нельзя 27 августа поднимать что-либо с дороги, особенно на перекрестке. Считается, что такими вещами могут навести на человека порчу.
Приметы 27 августа
- Если в этот день журавли летают низко, то скоро изменится погода.
- Если в этот день слышно гром, то зима придет не скоро.
- Если рябина уродила хорошо, то осень будет дождливой.
- Если этим утром появился туман, то скоро будет ливень.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Как убрать плесень со стен: 5 дешевых способов, которые моментально работают
- Кто такие "Альтушки" и почему их разговоры пугают: "дикие" тренды интернета
- Нужно ли носить черное в знак траура и можно ли ходить на праздники - ответ священника
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред