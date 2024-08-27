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На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

Ангелина Подвысоцкая
27 августа 2024, 16:49
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Что можно делать 28 августа. Строгие приметы и запреты, которые помогут разобраться с проблемами.
приметы
Что нельзя делать 28 августа / фото: ОП

28 августа церковь почитает память святого преподобного Моисея Мурина. Как сообщает Главред, он был эфиопом или мавром. Известно, что он был рабом, но потом сбежал и присоединился к банде разбойников. Он даже стал их вожаком, отличался жестокостью и безжалостностью. Позже Моисей начал испытывать глубокое беспокойство и стремление к переменам.

Однажды он скрылся в монастыре и стал меняться под влиянием духовной атмосферы. Он даже стал послушником при монастыре, покаялся и прошел трудный путь. В итоге он стал монахом и добился большого духовного уровня. Моисей строго постился, молился и стал примером для других монахов.

Что можно делать 28 августа

  • В этот день можно собирать колосья, оставшиеся после уборки урожая. Предки верили, что тогда в работе будет благополучие.
  • В этот день нужно съесть грушу на закате. Считается, что тогда во сне вы увидите то, как вам лучше поступить.

Что нельзя делать 28 августа

1. Нельзя 28 августа ходить в лес. В это день есть большой риск заблудиться.

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2. Нельзя 28 августа разговаривать с незнакомыми людьми. Они могут навести порчу на всю семью.

3. Нельзя 28 августа женщинам работать по дому. Считается, что это может привести к ссорам.

4. Нельзя 28 августа брать в руки треснувшее зеркало. Это считается плохой приметой.

Приметы 28 августа

  • Если в этот день на закате небо красного цвета, то скоро погода ухудшится.
  • Если в этот день слышно гром, то осень будет теплой.
  • Если в этот день идет дождь, но нет ветра, то плохая погода затянется.
  • Если этим утром много росы, то будет солнечный день.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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