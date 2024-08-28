Очень плохая примета: что нельзя делать с хлебов 29 августа

29 августа церковь отмечает Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, Иоанн Креститель публично упрекал Ироду Антипу за развод з первой женой и незаконное взятие Иродиады, жены своего брата. На одном празднике танцевала дочь Иродиады, Саломея. Он пообещал исполнить любое ее желание. Мать девочки посоветовала попросить принести на подносе голову Иоанна Крестителя.
В какой-то момент Иоанна поймали и заключили в тюрьму. После этого его казнили. Этот день является одним из древнейших церковных праздников и сопровождается строгим постом. Верующие вспоминают о важности покаяния и духовного очищения, которое проповедовал Иоанн Креститель.
Что можно делать 29 августа
- В этот день можно помолиться святому. У него стоит попросить об избавлении о головной боли.
- В этот день нужно заканчивать сбор сена на полях и начинали сеять озимые культуры.
Что нельзя делать 29 августа
1. Нельзя 29 августа пользоваться острыми предметами. Предки верили, что в этот день есть риск получения травмы.
2. Нельзя 29 августа заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе может ухудшиться ваше здоровье.
3. Нельзя 29 августа выбрасывать хлеб в мусорное ведро. Остатки еды лучше отдать людям или животным.
Приметы 29 августа
- Если в этот день грачи роются в листьях, то погода будет теплой, но дождливой.
- Если в этот день слышно гром, то осень будет теплой.
- Если в этот день уже улетают лебеди, то первый снег выпадет быстро.
- Если в этот день опало листья на каштанах, то бабье лето будет затяжным.
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