Очень плохая примета: что нельзя делать с хлебов 29 августа

Что можно делать 29 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 29 августа / фото: ОП

29 августа церковь отмечает Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, Иоанн Креститель публично упрекал Ироду Антипу за развод з первой женой и незаконное взятие Иродиады, жены своего брата. На одном празднике танцевала дочь Иродиады, Саломея. Он пообещал исполнить любое ее желание. Мать девочки посоветовала попросить принести на подносе голову Иоанна Крестителя.

В какой-то момент Иоанна поймали и заключили в тюрьму. После этого его казнили. Этот день является одним из древнейших церковных праздников и сопровождается строгим постом. Верующие вспоминают о важности покаяния и духовного очищения, которое проповедовал Иоанн Креститель.

Что можно делать 29 августа

В этот день можно помолиться святому. У него стоит попросить об избавлении о головной боли.

В этот день нужно заканчивать сбор сена на полях и начинали сеять озимые культуры.

Что нельзя делать 29 августа

1. Нельзя 29 августа пользоваться острыми предметами. Предки верили, что в этот день есть риск получения травмы.

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2. Нельзя 29 августа заниматься тяжелым физическим трудом. Иначе может ухудшиться ваше здоровье.

3. Нельзя 29 августа выбрасывать хлеб в мусорное ведро. Остатки еды лучше отдать людям или животным.

Приметы 29 августа

Если в этот день грачи роются в листьях, то погода будет теплой, но дождливой.

Если в этот день слышно гром, то осень будет теплой.

Если в этот день уже улетают лебеди, то первый снег выпадет быстро.

Если в этот день опало листья на каштанах, то бабье лето будет затяжным.

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