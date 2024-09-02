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Одежда, которая принесет неприятности: какой цвет нельзя носить 2 сентября

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2024, 03:05
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Что можно делать 2 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от сглаза.
приметы
Что нельзя делать 2 сентября / фото: pomisna.info

2 сентября церковь почитает память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Как сообщает Главред, преподобный Антоний в юности отправился на святую гору Афон, где принял постриг и прожил несколько лет в уединении в пещере возле обители. Игумен велел ему вернуться домой и принести туда традиции афонского монашества. Антоний не вступил ни в один из монастырей, а поселился в двухсажевой пещере, выкопанной Иларионом. Там он ел хлеб через день и пил воду.

К Антонию приходили за советом, в некоторые даже стали проситься на жительство. Преподобный Феодосий стал одним из них. Антоний стал затворником, а в игумены выбрал Феодосия, который ввел в обители устав константинопольского Студийского монастыря. Количество пещер монахов все время увеличивалось, и со временем построили наземный монастырь и церковь - Успенский собор. Киево-Печерский монастырь, который основали Антоний и Феодосий Печерские, стал образцом для других монастырей. Из стен обители выходили знаменитые архипастыри, проповедники веры и писатели.

Что можно делать 2 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить мира, благополучия и исцеления от болезней.
  • В этот день можно устраивать свадьбы. Считается, что такой брак будет крепки.
  • В этот день можно копать картофель. Предки считали это благоприятным периодом.

Что нельзя делать 2 сентября

1. Нельзя 2 сентября ругаться и сквернословить. Считается, что это грех.

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2. Нельзя 2 сентября отказывать в милостыне. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.

3. Нельзя 2 сентября надевать одежду ярких цветов. Предки верили, что тогда человека будет очень легко сглазить.

4. Нельзя 2 сентября начинать новые дела. Считается, что они будут провальными.

Приметы 2 сентября

  • Если в этот день идет дождь, то осенью будет хорошая погода.
  • Если в этот день ясно, но прохладно, то осень будет дождливой.
  • Если в этот день облака плывут низко, то будет плохая погода.
  • Если в этот день красный закат, то скоро будут заморозки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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