Что нужно вынести из дома, чтобы избавиться от всего негатива - важные приметы

3 сентября церковь почитает память святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Как сообщает Главред, он был благочестивым, мудрым христианином и усердно служил Богу. Он ревностно проповедовал христианское учение и поддерживал верных во время гонений.
Во время гонения на христиан, которое начал император Диоклетиан, Антим остался верен Христу. Из-за этого на него обратили внимание римские власти. Антима поймали и подвергли жестким пыткам. Его пытались вынудить отказаться от христианства, но он остался непоколебимым в своей вере. Он продолжал проповедовать даже во время пыток. В конце концов его приговорили к смерти и обезглавили.
Что можно делать 3 сентября
- В этот день нужно убрать в доме. Считается, что это выбросит из дома проблемы и притянет счастье.
- В этот день нужно выбросить все ненужные вещи. Их можно отдать нуждающимся. Считается, что если сделать так, то на их место обязательно придет новое и еще лучше.
Что нельзя делать 3 сентября
1. Нельзя 3 сентября свататься и играть свадьбы. Предки верили, что такой брак не будет счастливым и скоро распадется.
2. Нельзя 3 сентября молодым девушкам выходить из дома после заката. Считается, что на них может напасть нечистая сила.
3. Нельзя 3 сентября поднимать деньги с земли. Через них на человека могут навести порчу.
Приметы 3 сентября
- Если в этот слышно гром, то осень будет теплой.
- Если в этот день тепло, то будет поздняя осень.
- Если в этот день на закате красное небо, то скоро придет похолодание.
- Если в этот день идет дождь, то погода скоро испортится.
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