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Столкнетесь с настоящей бедой: куда нельзя ходить 4 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2024, 22:15
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Что можно делать 4 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от серьезных проблем.
приметы
Что нельзя делать 4 сентября / фото: pomisna.info

4 сентября церковь почитает память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Как сообщает Главред, он был выдающимся христианином, который стойко защищал веру. Вавил был преданным пастырем и ревностным проповедником. Он стал епископом Антиохии в период, когда христиане подвергались жестким преследованиям со стороны римских императоров.

Однажды он вступил в конфликт с римским императором, который хотел войти в христианский храм Антиохии, чтобы принести там языческую жертву. Вавил запретил ему осквернять святыню и не позволил переступить порог храма. Это разгневало императора и он приказал арестовать епископа. Вавила подвергли жестким пыткам, но несмотря на это он не отрекся от веры. В итоге его казнили.

Что можно делать 4 сентября

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили здоровья домашнему скоту.
  • В этот день можно начинать собирать урожай лука. Этот день также называли в районе "Луковичным".
  • В этот день нужно начать чинить садовой и огородный инвентарь, так как уже заканчивается период полевых работ.

Что нельзя делать 4 сентября

1. Нельзя 4 сентября ходить в гости. Предки верили, что тогда вам не удастся миновать беды.

видео дня

2. Нельзя 4 сентября ссориться. Иначе ваш конфликт затянется надолго.

3. Нельзя 4 сентября надевать одежду темного цвета. Предки верили, что она привлечет лишь беды и печали.

Приметы 4 сентября

  • Если в этот день мало грибов, но много орехов, то зима будет суровой.
  • Если в этот день муравьи строят большие муравейники, то зима будет холодной.
  • Если этим утром пошел дождь, то зима будет снежной.
  • Если в этот день идет ливень, то осень будет также дождливой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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