Столкнетесь с настоящей бедой: куда нельзя ходить 4 сентября - приметы

4 сентября церковь почитает память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Как сообщает Главред, он был выдающимся христианином, который стойко защищал веру. Вавил был преданным пастырем и ревностным проповедником. Он стал епископом Антиохии в период, когда христиане подвергались жестким преследованиям со стороны римских императоров.
Однажды он вступил в конфликт с римским императором, который хотел войти в христианский храм Антиохии, чтобы принести там языческую жертву. Вавил запретил ему осквернять святыню и не позволил переступить порог храма. Это разгневало императора и он приказал арестовать епископа. Вавила подвергли жестким пыткам, но несмотря на это он не отрекся от веры. В итоге его казнили.
Что можно делать 4 сентября
- В этот день нужно помолиться. У святого просили здоровья домашнему скоту.
- В этот день можно начинать собирать урожай лука. Этот день также называли в районе "Луковичным".
- В этот день нужно начать чинить садовой и огородный инвентарь, так как уже заканчивается период полевых работ.
Что нельзя делать 4 сентября
1. Нельзя 4 сентября ходить в гости. Предки верили, что тогда вам не удастся миновать беды.
2. Нельзя 4 сентября ссориться. Иначе ваш конфликт затянется надолго.
3. Нельзя 4 сентября надевать одежду темного цвета. Предки верили, что она привлечет лишь беды и печали.
Приметы 4 сентября
- Если в этот день мало грибов, но много орехов, то зима будет суровой.
- Если в этот день муравьи строят большие муравейники, то зима будет холодной.
- Если этим утром пошел дождь, то зима будет снежной.
- Если в этот день идет ливень, то осень будет также дождливой.
Что стоит учитывать читателю
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