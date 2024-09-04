Начнется жесткий период безденежья: что нельзя брать в руки 5 сентября

Что можно делать 5 сентября. Строгие приметы и запреты, которые помогут избавиться от болезней.

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Что нельзя делать 5 сентября / фото: pomisna.info

5 сентября церковь почитает память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Как сообщает Главред, Захарий был священником из рода Аарона. Его жена, Елисавета, также происходила из священнического рода. Они оба вели праведный образ жизни. Однако они были бездетными. Когда Елисавета была уже старухой, ангел Господень явился Захарии во время его служения в храме. Он сказал, что Елисавета родит ему сына, которого нужно назвать Иоанном. За это Захарий должен был остаться немым до выполнения этого обета.

Когда Елисавета родила сына, Захарий написал на табличке, что его нужно назвать Иоанном. Захария произнес пророчество, в котором говорил о спасении, которое Бог приготовил для своего народа через Иисуса Христа. Также он сказал, что Иоанн станет Предтечей. После рождения Иисуса Христа Ирод Великий приказал убить всех младенцев. В итоге Захарию также убили за то, что он отказался раскрывать местонахождение своей семьи и ребенка.

Что можно делать 5 сентября

В этот день нужно помолиться и обратить внимание на свои поступки - как хорошие, так и плохие. Считается, что в этот день пишется судьба человека.

В этот день нужно попариться в бане. Считается, что это поможет изгнать из организма болезни.

В этот день можно заняться рукоделием. Они получатся удачными и станут оберегом.

В этот день можно свататься и играть свадьбы. Такой брак будет счастливым.

Что нельзя делать 5 сентября

1. Нельзя 5 сентября давать пустые обещания. Иначе они будут равны лжи.

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2. Нельзя 5 сентября брать в руки крупы или сыпучие материалы. Предки верили, что если нарушить запрет, то деньги начнут "убегать" сквозь пальцы.

3. Нельзя 5 сентября спать допоздна. Иначе все ваши дела будут неуспешными.

Приметы 5 сентября

Если в этот день не слышно лягушек, то скоро начнется непогода.

Если в этот день на рябине много ягод, то осень будет дождливой.

Если в этот день пожелтели листья на рябине, то зима будет ранней.

Если в журавли и ласточки еще не улетели в теплые края, то скоро наступит "бабье лето".

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