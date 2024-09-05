Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

Что можно делать 6 сентября. Строгие приметы и запреты, которые исцелят от болезней.

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Что нельзя делать 6 сентября / фото: pomisna.info

6 сентября церковь почитает память архистратига Михаила. Как сообщает Главред, в IV веке близ города Хоны был построен храм в честь Архистратига Михаила. Возле этого храма был целебный источник, который исцелял больных. Один язычник принял христианство после того, как его от рождения немая дочь заговорила после омовения.

Местные язычники решили разрушить храм и источник. Они направили на храм две реки, чтобы его затопило. Однако хромой пономарь Архип, Архистратиг Михаил явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода сдержала через отверстие в земле, которая образовала большое ущелье. Храм и источник были спасены.

Что можно делать 6 сентября

В этот день нужно помолиться святому Михаилу. У него стоит попросить об исцеления от болезней и защите от нечестивых людей.

В этот день можно устраивать гуляния. Также этот день благоприятный для примирения.

Что нельзя делать 6 сентября

1. Нельзя 6 сентября брать в руки острые предметы. Иначе есть риск получения травмы.

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2. Нельзя 6 сентября мыть голову. Предки верили, что вода смоет всю память и разум.

3. Нельзя 6 сентября печь хлеб и пироги. Иначе вы навлечете на себя беды и несчастья.

Приметы 6 сентября

Если в этот день видно туман, то скоро придет потепление.

Если в этот день еще не опало листья с березы, то зима будет морозной.

Если в этот день в лесу много грибов, то зима будет снежной.

Если в этот день теплая погода, то холод придет еще не скоро.

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