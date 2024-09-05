УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2024, 17:35
85
Что можно делать 6 сентября. Строгие приметы и запреты, которые исцелят от болезней.
приметы
Что нельзя делать 6 сентября / фото: pomisna.info

6 сентября церковь почитает память архистратига Михаила. Как сообщает Главред, в IV веке близ города Хоны был построен храм в честь Архистратига Михаила. Возле этого храма был целебный источник, который исцелял больных. Один язычник принял христианство после того, как его от рождения немая дочь заговорила после омовения.

Местные язычники решили разрушить храм и источник. Они направили на храм две реки, чтобы его затопило. Однако хромой пономарь Архип, Архистратиг Михаил явился и остановил поток воды, ударив посохом по скале. Вода сдержала через отверстие в земле, которая образовала большое ущелье. Храм и источник были спасены.

Что можно делать 6 сентября

  • В этот день нужно помолиться святому Михаилу. У него стоит попросить об исцеления от болезней и защите от нечестивых людей.
  • В этот день можно устраивать гуляния. Также этот день благоприятный для примирения.

Что нельзя делать 6 сентября

1. Нельзя 6 сентября брать в руки острые предметы. Иначе есть риск получения травмы.

видео дня

2. Нельзя 6 сентября мыть голову. Предки верили, что вода смоет всю память и разум.

3. Нельзя 6 сентября печь хлеб и пироги. Иначе вы навлечете на себя беды и несчастья.

Приметы 6 сентября

  • Если в этот день видно туман, то скоро придет потепление.
  • Если в этот день еще не опало листья с березы, то зима будет морозной.
  • Если в этот день в лесу много грибов, то зима будет снежной.
  • Если в этот день теплая погода, то холод придет еще не скоро.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:12 Украина
Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:07 Украина
790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по Украине

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по Украине

19:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 16035

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно 3227

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска 2004

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали 1783

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

Последние новости

19:30

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

19:12

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:10

Иран передает России баллистические ракеты?мнение

19:07

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:02

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по УкраинеВидео

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
18:54

В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла

18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

Реклама
18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

17:50

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

17:48

Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофруктыВидео

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

Реклама
16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

14:23

Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

14:05

Церковный праздник 6 сентября: что запрещено делать на Михайлово чудо

14:02

Трагедия в Полтаве: страшная ценаВидеоблоги

13:57

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

13:46

Удар по институту в Полтаве был просчитанным: ракета летела всего 3 минуты

13:32

За кровавые русские рубли: известная украинская группа сотрудничает с россиянами

13:26

Взрывы в Беларуси: российский дрон развалил склад в Гомеле

Реклама
13:18

Заставит РФ закончить войну: Зеленский раскрыл новые детали "плана победы" Украины

13:09

Рада со второго раза уволила Верещук и Кулебу с должностей министров

12:52

На возврат денег уйдут годы: НБУ ликвидирует Поликомбанк Тарасовцев

12:43

"Сырский способен на риск": как ВСУ могут разрушить планы РФ возле Покровска

12:38

Кошмар в пятницу 13-го: астероид "Бог Хаоса" может ударить по Земле

12:37

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

12:27

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Обезьянам - одиночество и раздражение, Кроликам - обиды

12:09

Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

12:08

Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

11:56

"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять