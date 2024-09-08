УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

Ангелина Подвысоцкая
8 сентября 2024, 17:10
76
Что можно делать 9 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем в семье, финансах и здоровье.
приметы
Что нельзя делать 9 сентября / фото: ОП

9 сентября церковь почитает память святых праведных Иоакима и Анны. Как сообщает Главред, это родители Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Иоаким и Анны были преклонны и бездетными. Они вели праведный и благочестивый образ жизни. Но самой большой печалью для них являлось отсутствие детей. Анна и Иоаким постоянно молились и просили Бога подарить им ребенка. Бог услышал их молитвы.

Однажды к ним явился Ангел и рассказал о том, что они станут родителями и у них родится девочка, которая станет матерью Спасителя. У них действительно родилась девочка. Дева Мария с детства обладала особым даром. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу.

Что можно делать 9 сентября

  • В этот день нужно сжечь старую одежду. Считается, что так пламя унесет из жизни беды и болезни.
  • В этот день нужно провести время с близкими, ходить в гости к родным. Время вместе нужно провести и супругам, чтобы их семейная жизнь стала более крепкой и счастливой.
  • В этот день нужно разложить по дому веточки рябины и калины. Считается, что они станут мощным оберегом от нечистой силы и негатива.
  • Это идеальный день, чтобы загадать желание. Предки верили, что такое желание точно сбудется.

Что нельзя делать 9 сентября

1. Нельзя 9 сентября давать деньги взаймы и совершать крупные покупки. Предки верили, то тогда у вас будут финансовые трудности.

видео дня

2. Нельзя 9 сентября ничего поднимать с земли. Считается, что на такие вещи может быть наложена порча.

3. Нельзя 9 сентября ссориться супругам. Даже конфликт из-за мелочи может перерасти в жесткий скандал.

Приметы 9 сентября

  • Если в этот день опали листья на вербе, то зима будет ранней.
  • Если в этот день дома появилось много паутины, то зима будет морозной, а осень теплой.
  • Если в этот день летают комары, то зима будет мягкой.
  • Если в этот день овцы и козы ведут себя беспокойно, то скоро испортится погода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

18:01 Мир
Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

17:53 Украина
Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФ

Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФ

17:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом 11384

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка 9214

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали 7839

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово 7699

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

Последние новости

18:01

Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

17:53

Поблажек не будет: российским пленным ужесточили правила содержания

17:15

"Громко" в Киеве: в КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа

17:10

Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

17:10

Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФВидео

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
16:48

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 сентября: Козерогу - отдых, Девам - прибыль

16:29

Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленногоВидео

16:23

Ответ на КАБы РФ: Украина создала высокоточную планирующую авиабомбу – ForbesВидео

16:07

Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца

Реклама
16:04

"Цель россиян очевидна": почему РФ запускает "Шахеды" по Беларуси - Коваленко

15:33

Есть только одно условие: секретарь СНБО оценил вероятность переговоров с Россией

15:25

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября

15:14

Забрали в больницу: дочь путинистки Успенской попала в жуткую беду - что произошло

15:14

Разрешение бить по РФ: Ермак жестко ответил на поставки баллистики в Россию

15:07

Русские окружают ВСУ на Востоке? Что происходит на самом горячем участке фронта

14:42

В Украине "резко" вырастет цена на популярный продукт: какая причина

14:42

Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответомВидео

14:36

Умер автор "My Heart Will Go On" из кинофильма "Титаник"

13:50

Медлить не стоит: аналитик сказал, без чего Украина не сможет победить

13:47

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Собакам - тревога, Свиньям - долги

Реклама
13:40

Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины: заявление

13:20

Куда смотрит жена: престарелый ловелас Петросян нашел себе новую Степаненко

13:08

"Там ситуация самая острая": ВСУ могут попасть в котел в Донецкой области - генерал

13:01

Прогремело без воздушной тревоги: названа причина взрыва в КиевеФото

12:57

Большинство не догадывается: что означает символ "℮" на упаковке с продуктами

12:26

С отсрочкой тоже могут призвать: в ТЦК дали разъяснения

12:25

Дрон РФ вторгся в Румынию: Минобороны подтвердило залет "Шахеда", поднимали авиацию

11:52

Наступление РФ на Покровск уже неделю застопорено, Москва впервые назвала потери

11:48

Оккупанты готовят еще один "котел" для ВСУ: эксперт сказал, в чем опасность

11:44

Задача не для слабонервных: только настоящий гений найдет 5 замков за 15 секунд

11:38

Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото

11:25

Финансовый гороскоп на неделю 9 по 15 сентября: Овну - прибыль, Раку - выгода

11:05

РФ использовала более 800 КАБов и почти 300 "Шахедов" за неделю - ЗеленскийВидео

10:52

В Киеве прогремел мощный взрыв: под завалами могут быть люди, есть погибшиеФото

10:18

ВСУ контратаковали под Торецком и продвинулись вперед: детали операции - ISW

10:17

Без света по 16 часов: названы города, в которых зимой будет тяжелая ситуация

10:00

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Девам - проблемы, Львам потребуется терпение

09:25

Российские "Шахеды" пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе

09:24

ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Bloomberg

08:42

РФ готовила ядерный удар по Украине: директор ЦРУ назвал дату и раскрыл детали

Реклама
08:32

РФ может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами - ISW

08:10

Курская операция: короткие итогимнение

07:35

Оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы: есть погибшие и раненые

07:07

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

06:10

Когда наступит безопасная для мира Москвамнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти слово

04:58

Гороскоп на завтра 9 сентября: Близнецам - стрессовая ситуация, Ракам - большой успех

04:02

ВСУ могут взять под контроль областной центр РФ: офицер назвал направление удара

03:00

Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

02:30

С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять