Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

9 сентября церковь почитает память святых праведных Иоакима и Анны. Как сообщает Главред, это родители Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Иоаким и Анны были преклонны и бездетными. Они вели праведный и благочестивый образ жизни. Но самой большой печалью для них являлось отсутствие детей. Анна и Иоаким постоянно молились и просили Бога подарить им ребенка. Бог услышал их молитвы.
Однажды к ним явился Ангел и рассказал о том, что они станут родителями и у них родится девочка, которая станет матерью Спасителя. У них действительно родилась девочка. Дева Мария с детства обладала особым даром. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу.
Что можно делать 9 сентября
- В этот день нужно сжечь старую одежду. Считается, что так пламя унесет из жизни беды и болезни.
- В этот день нужно провести время с близкими, ходить в гости к родным. Время вместе нужно провести и супругам, чтобы их семейная жизнь стала более крепкой и счастливой.
- В этот день нужно разложить по дому веточки рябины и калины. Считается, что они станут мощным оберегом от нечистой силы и негатива.
- Это идеальный день, чтобы загадать желание. Предки верили, что такое желание точно сбудется.
Что нельзя делать 9 сентября
1. Нельзя 9 сентября давать деньги взаймы и совершать крупные покупки. Предки верили, то тогда у вас будут финансовые трудности.
2. Нельзя 9 сентября ничего поднимать с земли. Считается, что на такие вещи может быть наложена порча.
3. Нельзя 9 сентября ссориться супругам. Даже конфликт из-за мелочи может перерасти в жесткий скандал.
Приметы 9 сентября
- Если в этот день опали листья на вербе, то зима будет ранней.
- Если в этот день дома появилось много паутины, то зима будет морозной, а осень теплой.
- Если в этот день летают комары, то зима будет мягкой.
- Если в этот день овцы и козы ведут себя беспокойно, то скоро испортится погода.
Что стоит учитывать читателю
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