Большой праздник 9 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

Что можно делать 9 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем в семье, финансах и здоровье.

https://glavred.info/primety/bolshoy-prazdnik-9-sentyabrya-chto-kategoricheski-nelzya-delat-v-etot-den-10595342.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 9 сентября / фото: ОП

9 сентября церковь почитает память святых праведных Иоакима и Анны. Как сообщает Главред, это родители Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Иоаким и Анны были преклонны и бездетными. Они вели праведный и благочестивый образ жизни. Но самой большой печалью для них являлось отсутствие детей. Анна и Иоаким постоянно молились и просили Бога подарить им ребенка. Бог услышал их молитвы.

Однажды к ним явился Ангел и рассказал о том, что они станут родителями и у них родится девочка, которая станет матерью Спасителя. У них действительно родилась девочка. Дева Мария с детства обладала особым даром. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу.

Что можно делать 9 сентября

В этот день нужно сжечь старую одежду. Считается, что так пламя унесет из жизни беды и болезни.

В этот день нужно провести время с близкими, ходить в гости к родным. Время вместе нужно провести и супругам, чтобы их семейная жизнь стала более крепкой и счастливой.

В этот день нужно разложить по дому веточки рябины и калины. Считается, что они станут мощным оберегом от нечистой силы и негатива.

Это идеальный день, чтобы загадать желание. Предки верили, что такое желание точно сбудется.

Что нельзя делать 9 сентября

1. Нельзя 9 сентября давать деньги взаймы и совершать крупные покупки. Предки верили, то тогда у вас будут финансовые трудности.

видео дня

2. Нельзя 9 сентября ничего поднимать с земли. Считается, что на такие вещи может быть наложена порча.

3. Нельзя 9 сентября ссориться супругам. Даже конфликт из-за мелочи может перерасти в жесткий скандал.

Приметы 9 сентября

Если в этот день опали листья на вербе, то зима будет ранней.

Если в этот день дома появилось много паутины, то зима будет морозной, а осень теплой.

Если в этот день летают комары, то зима будет мягкой.

Если в этот день овцы и козы ведут себя беспокойно, то скоро испортится погода.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред