Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

Что можно делать 10 сентября. Приметы и запреты, которые уберегут от безденежья и других бед.

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Что нельзя делать 10 сентября / фото: pomisna.info

10 сентября церковь почитает память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Как сообщает Главред, они были сестрами из Малой Азии и происходили из христианской семьи. Сестры вели благочестивый образ жизни. Однако в то время начались гонения на христиан и сестры стали объектом преследований.

Минодора отличалась своей преданностью Христу и непоколебимой верой. Митродора часто участвовала в христианских службах и помогала бедным. Нимфодора также была предана вере. Троих сестер поймали и казнили, отрубив им головы.

Что можно делать 10 сентября

В этот день нужно умыться водой из источника и приготовить на ней еду. Предки верили, что в этот день такая вода обладает целительной силой.

В этот день нужно отпустить все прошлые обиды, чтобы жить счастливо.

В этот день нужно собрать рябину и высушить. Из нее также готовили варенье и настойки, чтобы потом использовать для лечения.

Что нельзя делать 10 сентября

1. Нельзя 10 сентября ссориться с мужчинами. Иначе женщины будут плакать в течение 3 месяцев.

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2. Нельзя 10 сентября жадничать и отказывать в помощи. Иначе вы сами окажетесь без финансовой поддержки в будущем.

3. Нельзя 10 сентября оставлять дома беспорядок. Предки верили, что тогда это привлечет нечистую силу.

Приметы 10 сентября

Если в этот день кошка греется на солнце, то в ближайшие дни будет теплая погода.

Если в этот день на рябине мало ягод, то осень будет сухой.

Если в этот день солнечно, то к концу месяца будет плохая погода.

Если в этот день дождь, то потом погода станет очень теплой.

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