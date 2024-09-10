В семье начнется "белая полоса": что нужно сделать 11 сентября - приметы

Что нельзя делать 11 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от разных проблем.

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Что нельзя делать 11 сентября / фото: pomisna.info

11 сентября церковь почитает память святой преподобной Теодоры Александрийской. Как сообщает Главред, она была родом из благочестивой христианской семьи. С детства она получила хорошее образование. С раннего возраста Теодора чувствовала притяжение к монашеской жизни, много молилась и в итоге решила стать монахиней. Она решила поступить в монастырь, переодевшись в мужчину и выдавая себя за него. Она жила в монастыре, вела строгую жизнь, молилась, постилась. Её жизнь стала примером для других монахов.

Личность Теодоры раскрыли лишь после её смерти, когда монастырь посетил епископ и узнал пол женщины. Церковь не осудила её за обман и признала её жизнь как достойную подражания. Стоит отметить, что Теодора умерла в пожилом возрасте, оставив после себя большое духовное наследие.

Что можно делать 11 сентября

В этот день женщинам всех возрастов нужно заняться квашением капусты. Считается, что это важная традиция, которой уже много лет. Также на стол нужно поставить блюдо с капустой. Предки верили, что тогда семья будет счастливой.

В этот день можно чествовать священников. Для них собирали гостинцы и шли на поклон.

В этот день нужно одеть вещи желтого или золотого цвета. Считается, что тогда вы будете проживать счастливую жизнь, полную любви и успеха.

Что нельзя делать 11 сентября

1. Нельзя 11 сентября мыть голову, стричь волосы и ногти. Предки верили, что тогда могут начаться проблемы со здоровьем.

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2. Нельзя 11 сентября оскорблять других и сплетничать. Иначе вы сами можете оказаться в эпицентре скандала.

Приметы 11 сентября

Если в этот день над цветами летают пчелы, то зима будет поздней.

Если в этот день земля постоянно мокрая, то начинается сезон дождей.

Если в этот день еще не улетели ласточки в теплые края, то осень будет теплой.

Если в этот день на березе уже желтые листья, то заморозки и зима придут рано.

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