Строгие запреты и приметы: что нельзя делать в Змеиный день 12 сентября

12 сентября церковь почитает память святого священномученика Автонома. Также в народном календаре этот день называют Змеиным. Как сообщает Главред, Автоном был христианским епископом. Он служил в городах Римской империи, где активно преследовали верующих.
Во времена преследования христиан Автоном был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Он выдержал все страдания и не отрекся от веры, что стало свидетельством его несокрушимости.
Что можно делать 12 сентября
- В этот день нужно собрать рябину со второго урожая на зиму и сделать целебную заготовку.
- В этот день можно гулять свадьбы. Этот отличный период, так как заканчивается сбор урожая.
- В этот день молодежь может устраивать посиделки до самого вечера. Там молодые люди могут найти себе пару, чтобы успеть пожениться до Покровы.
- В этот день можно пойти на рыбалку. Считается, что улов будет хорошим.
Что нельзя делать 12 сентября
1. Нельзя 12 сентября идти в лес. В это день змеи активно готовятся к спячке и могут укусить.
2. Нельзя 12 сентября убивать змей. Это считается очень плохой приметой.
3. Нельзя 12 сентября стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может привести к болезням.
4. Нельзя 12 сентября убираться и тяжело работать. В этот день лучше отдохнуть и оказать должное внимание своему здоровью.
5. Нельзя 12 сентября поднимать что-то с земли. Иначе через такие вещи на вас могут навести порчу.
Приметы 12 сентября
- Если в этот день на деревьях уже нет листьев, то зима придет рано.
- Если в этот день ясная погода, то дожди начнутся еще нескоро.
- Если в этот день часто встречаются змеи, то зима будет суровой.
- Если в этот день по воздуху летает паутина, то будет потепление.
Что стоит учитывать читателю
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