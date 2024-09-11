Строгие запреты и приметы: что нельзя делать в Змеиный день 12 сентября

Что можно делать 12 сентября. Важные приметы, которые уберегут от болезней и порчи.

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Что можно делать 12 сентября / фото: pomisna.info

12 сентября церковь почитает память святого священномученика Автонома. Также в народном календаре этот день называют Змеиным. Как сообщает Главред, Автоном был христианским епископом. Он служил в городах Римской империи, где активно преследовали верующих.

Во времена преследования христиан Автоном был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Он выдержал все страдания и не отрекся от веры, что стало свидетельством его несокрушимости.

Что можно делать 12 сентября

В этот день нужно собрать рябину со второго урожая на зиму и сделать целебную заготовку.

В этот день можно гулять свадьбы. Этот отличный период, так как заканчивается сбор урожая.

В этот день молодежь может устраивать посиделки до самого вечера. Там молодые люди могут найти себе пару, чтобы успеть пожениться до Покровы.

В этот день можно пойти на рыбалку. Считается, что улов будет хорошим.

Что нельзя делать 12 сентября

1. Нельзя 12 сентября идти в лес. В это день змеи активно готовятся к спячке и могут укусить.

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2. Нельзя 12 сентября убивать змей. Это считается очень плохой приметой.

3. Нельзя 12 сентября стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может привести к болезням.

4. Нельзя 12 сентября убираться и тяжело работать. В этот день лучше отдохнуть и оказать должное внимание своему здоровью.

5. Нельзя 12 сентября поднимать что-то с земли. Иначе через такие вещи на вас могут навести порчу.

Приметы 12 сентября

Если в этот день на деревьях уже нет листьев, то зима придет рано.

Если в этот день ясная погода, то дожди начнутся еще нескоро.

Если в этот день часто встречаются змеи, то зима будет суровой.

Если в этот день по воздуху летает паутина, то будет потепление.

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