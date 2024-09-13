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Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

Ангелина Подвысоцкая
13 сентября 2024, 03:02
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Что нельзя делать 13 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 13 сентября / фото: pomisna.info

13 сентября церковь почитает память святого мученика Корнилия. Как сообщает Главред, он был римским сотником и язычником. Однако позже у него появился интерес к иудейской вере. Корнилий был благочестивым и благородным человеком. Он все время молился и помогал людям.

Корнилий принял христианство после встречи с Петром. Он стал первым язычником, которого окрестили без предварительного соблюдения еврейского закона. Это событие значительно повлияло на развитие ранней церкви и определило ее открытость для всех народов.

Что можно делать 13 сентября

  • В этот день нужно собрать ягоды облепихи, шиповника и калины. Из них стоит сделать целебные заготовки на зиму.
  • В этот день нужно сделать оберег из калины. Считается, что он станет мощным оберегом от нечисти.
  • Девушкам стоит умыть лицо калиновым соком. Тогда вы сможете сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать 13 сентября

1. Нельзя 13 сентября спать на двух подушках. Предки верили, что иначе вы потеряете счастье и любовь.

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2. Нельзя 13 сентября кормить любимого человека блюдом, в котором есть острая редька. Считается, что это к расставанию.

3. Нельзя 13 сентября играть свадьбы и венчаться. Иначе такая пара не будет счастливой.

Приметы 13 сентября

  • Если в этот день дует западный ветер, то скоро пойдет дождь.
  • Если в этот день красная луна, то будет ветрено.
  • Если в этот день курсы начали линять с головы, то зима будет морозной.
  • Если в этот день комары еще не пропали, то впереди будет долгое "бабье лето".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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