Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

13 сентября церковь почитает память святого мученика Корнилия. Как сообщает Главред, он был римским сотником и язычником. Однако позже у него появился интерес к иудейской вере. Корнилий был благочестивым и благородным человеком. Он все время молился и помогал людям.
Корнилий принял христианство после встречи с Петром. Он стал первым язычником, которого окрестили без предварительного соблюдения еврейского закона. Это событие значительно повлияло на развитие ранней церкви и определило ее открытость для всех народов.
Что можно делать 13 сентября
- В этот день нужно собрать ягоды облепихи, шиповника и калины. Из них стоит сделать целебные заготовки на зиму.
- В этот день нужно сделать оберег из калины. Считается, что он станет мощным оберегом от нечисти.
- Девушкам стоит умыть лицо калиновым соком. Тогда вы сможете сохранить молодость и красоту.
Что нельзя делать 13 сентября
1. Нельзя 13 сентября спать на двух подушках. Предки верили, что иначе вы потеряете счастье и любовь.
2. Нельзя 13 сентября кормить любимого человека блюдом, в котором есть острая редька. Считается, что это к расставанию.
3. Нельзя 13 сентября играть свадьбы и венчаться. Иначе такая пара не будет счастливой.
Приметы 13 сентября
- Если в этот день дует западный ветер, то скоро пойдет дождь.
- Если в этот день красная луна, то будет ветрено.
- Если в этот день курсы начали линять с головы, то зима будет морозной.
- Если в этот день комары еще не пропали, то впереди будет долгое "бабье лето".
Что стоит учитывать читателю
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