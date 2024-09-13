Простятся ваши грехи: что нужно сделать 14 сентября - приметы

Что нельзя делать 14 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья и других проблем.

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Что нельзя делать 14 сентября / фото: pomisna.info

14 сентября церковь отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Как сообщает Главред, это один из 12-ти самых важных праздников в христианстве. Оно посвящено возвышению креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Святая Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила крест в Иерусалиме. В VII веке крест был возвращен из Персии в Иерусалим после победы императора Ираклия над персами.

Что можно делать 14 сентября

В этот день обязательно нужно пойти в храм и помолиться. У Бога нужно попросить благополучия, здоровья и любви.

В этот день нужно окропить дом освященной водой. Предки верили, что это поможет защитить дом от нечисти и выгнать из него весь негатив.

В этот день нужно приготовить блюда из капусты. Этим блюдом нужно накормить всех родных и тогда они будут здоровы.

В этот день можно поднимать кресты на новых храмах. Также в дом нужно пригласить священников, чтобы они освятили жилье.

Что нельзя делать 14 сентября

1. Нельзя 14 сентября давать деньги взаймы. Иначе у вас начнутся финансовые проблемы.

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2. Нельзя 14 сентября планировать важные дела. Иначе они закончатся без результата.

3. Нельзя 14 сентября есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Предки верили, что тот, кто на Воздвижение постится, тому 7 грехов простится.

4. Нельзя 14 сентября заниматься уборкой, стиркой и другими физическими делами. Также нельзя мыть и подметать пол. Иначе вы выметете из дома все свое счастье.

5. Нельзя 14 сентября выбрасывать хлеб и хлебные крошки. Иначе у вас начнутся семейные проблемы.

Приметы 14 сентября

Если в этот день птицы улетели на юг, то скоро будут сильные морозы.

Если в этот день похолодало, то зима придет рано.

Если журавли только сейчас улетают в теплые края, то осень будет теплой.

Если этим утром заморозки, то зима будет ранней.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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