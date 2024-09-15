Что нельзя делать на следующий день после Воздвижения - суровые приметы 15 сентября

15 сентября церковь отмечает Послепраздник Воздвижения. Также в этот день почитают память святого великомученика Никиты. Как сообщает Главред, он был священником и дьяконом. Он был известен своей ревностью в служении и проповедовании.
В те времена правил император Диоклетиан, по приказу которого осуществлялись преследования христиан. В какой-то момент Никиту задержали и подвергли жестким пыткам. Там его избили и жестоко казнили.
Что можно делать 15 сентября
- В этот день нужно позвать домой близких и родных. На стол стоит поставить блюдо с мясом гуся, чтобы не проживать всю жизнь в одиночестве.
- В этот день можно веселиться, танцевать и петь.
- В этот день нужно помолиться. У святого просили о заступничестве в бедах.
Что нельзя делать 15 сентября
1. Нельзя 15 сентября проводить день в одиночестве. Лучше сходит в гости или позвать своих родных к себе.
2. Нельзя 15 сентября сквернословить, ругаться и злословить. Иначе ссоры затянутся.
3. Нельзя 15 сентября отказывать тем, кто просит помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудной ситуации.
4. Нельзя 15 сентября заниматься уборкой. Предки верили, что так вы можете смыть всю удачу.
5. Нельзя 15 сентября выносить вещи из дома и одалживать что-то соседям. Это может привести к серьезным убыткам.
Приметы 15 сентября
- Если в этот день ясная погода, то на следующий день будет сильный ветер.
- Если в этот день дикие гуси сидят на земле, то осень будет теплой.
- Если в это день дождливая погода, то осень будет сухой.
- Если в этот на траве появился иней, то скоро похолодает.
Что стоит учитывать читателю
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