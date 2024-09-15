Что нельзя делать на следующий день после Воздвижения - суровые приметы 15 сентября

Что можно делать 15 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от различных проблем.

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Что нельзя делать 15 сентября / фото: pomisna.info

15 сентября церковь отмечает Послепраздник Воздвижения. Также в этот день почитают память святого великомученика Никиты. Как сообщает Главред, он был священником и дьяконом. Он был известен своей ревностью в служении и проповедовании.

В те времена правил император Диоклетиан, по приказу которого осуществлялись преследования христиан. В какой-то момент Никиту задержали и подвергли жестким пыткам. Там его избили и жестоко казнили.

Что можно делать 15 сентября

В этот день нужно позвать домой близких и родных. На стол стоит поставить блюдо с мясом гуся, чтобы не проживать всю жизнь в одиночестве.

В этот день можно веселиться, танцевать и петь.

В этот день нужно помолиться. У святого просили о заступничестве в бедах.

Что нельзя делать 15 сентября

1. Нельзя 15 сентября проводить день в одиночестве. Лучше сходит в гости или позвать своих родных к себе.

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2. Нельзя 15 сентября сквернословить, ругаться и злословить. Иначе ссоры затянутся.

3. Нельзя 15 сентября отказывать тем, кто просит помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудной ситуации.

4. Нельзя 15 сентября заниматься уборкой. Предки верили, что так вы можете смыть всю удачу.

5. Нельзя 15 сентября выносить вещи из дома и одалживать что-то соседям. Это может привести к серьезным убыткам.

Приметы 15 сентября

Если в этот день ясная погода, то на следующий день будет сильный ветер.

Если в этот день дикие гуси сидят на земле, то осень будет теплой.

Если в это день дождливая погода, то осень будет сухой.

Если в этот на траве появился иней, то скоро похолодает.

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