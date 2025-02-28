Что сажать первым на огороде: главные советы для дачников

Есть много холодостойких культур, которые всходят при низких температурах и способны пережить заморозки.

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Что сажать первым на огороде / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Что первым сеять весной

Какая температура подходит для разных овощей

Весна уже не за горами, а это значит - время думать, что можно сажать на огороде. В частности, в начале весны уже можно высаживать и сеять некоторые растения в открытый грунт.

Главред решил разобраться, что нужно посадить на огороде в первую очередь.

Что первым сеять весной советуют агрономы

Как только земля подсохнет, можно начинать готовить грядки к посеву семян и сажать растения.

По словам агрономов, в первой половине апреля сеют разную зелень - петрушку, пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу, шпинат, салат, а также редис, горох, бобы.

Петрушку нужно сеять как можно раньше, пока земля очень влажная, в плодородную, желательно не кислую почву. Редис, морковь и свеклу для раннего урожая тоже можно сеять как можно быстрее.

После них высевают холодостойкие культуры, которые прорастают уже при 3-5 градусах тепла - морковь, лук, петрушку, пастернак.

В то же время, теплолюбивые огурцы, арбузы, тыквы, кукурузу нужно сажать, когда земля прогреется до 11-13 градусов, то есть в мае.

Что можно сеять ранней весной в открытый грунт - видео:

Что можно сажать после картофеля / Инфографика: Главред

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Кто такой агроном? Агроном - специалист сельского хозяйства с высшим образованием, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. Он организует производство сельскохозяйственных культур, определяет рациональную структуру посевных площадей, разрабатывает системы севооборота, внесения удобрений и применения средств защиты растений, пишет Википедия.

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