Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачников

Мария Николишин
28 февраля 2025, 12:10
93
Есть много холодостойких культур, которые всходят при низких температурах и способны пережить заморозки.
Что сажать первым на огороде: главные советы для дачников
Что сажать первым на огороде / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что первым сеять весной
  • Какая температура подходит для разных овощей

Весна уже не за горами, а это значит - время думать, что можно сажать на огороде. В частности, в начале весны уже можно высаживать и сеять некоторые растения в открытый грунт.

Главред решил разобраться, что нужно посадить на огороде в первую очередь.

Что первым сеять весной советуют агрономы

Как только земля подсохнет, можно начинать готовить грядки к посеву семян и сажать растения.

По словам агрономов, в первой половине апреля сеют разную зелень - петрушку, пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу, шпинат, салат, а также редис, горох, бобы.

Петрушку нужно сеять как можно раньше, пока земля очень влажная, в плодородную, желательно не кислую почву. Редис, морковь и свеклу для раннего урожая тоже можно сеять как можно быстрее.

После них высевают холодостойкие культуры, которые прорастают уже при 3-5 градусах тепла - морковь, лук, петрушку, пастернак.

В то же время, теплолюбивые огурцы, арбузы, тыквы, кукурузу нужно сажать, когда земля прогреется до 11-13 градусов, то есть в мае.

Что можно сеять ранней весной в открытый грунт - видео:

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачников
Что можно сажать после картофеля / Инфографика: Главред

Читайте также:

Кто такой агроном?

Агроном - специалист сельского хозяйства с высшим образованием, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. Он организует производство сельскохозяйственных культур, определяет рациональную структуру посевных площадей, разрабатывает системы севооборота, внесения удобрений и применения средств защиты растений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород овощи рассада
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

12:54Украина
Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

12:44Синоптик
Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

11:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

Какие знаки покорят мир весной 2025: астрологи назвали ТОП-5 счастливчиков

Какие знаки покорят мир весной 2025: астрологи назвали ТОП-5 счастливчиков

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Последние новости

13:02

Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

12:56

Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

12:56

"Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

12:54

Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

12:44

Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
12:10

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачниковВидео

11:59

Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

11:56

"Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книгВидео пресс-релиз

11:51

Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

Реклама
11:28

"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

11:19

В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

11:11

Получится вкусным и наваристым: в какой последовательности класть овощи в борщ

11:06

"Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

10:58

Будут снег, дождь и туман: в Украине резко изменится погода

10:36

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Быкам - разочарования, Собакам - ссоры

10:30

РФ запустила по Украине более 200 дронов: пострадали четыре области

10:26

Сколько воды расходует посудомоечная машина: неожиданная цифра

10:24

Алсу застукали в объятиях женатого мужчины в лесу

10:18

РФ не собирается идти на территориальные уступки: в ISW раскрыли замысел Путина

10:09

"Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем

Реклама
09:56

"Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры

09:51

Игорь Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка", - адвокат

09:39

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

09:30

Плесень и неприятный запах быстро исчезнут: как стирать шторки для душа

09:29

Весна начнется вовремя: какой будет погода в Украине в марте 2025

09:18

Леся Никитюк скрыла фигуру и впервые прокомментировала слухи о беременности

09:17

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

08:41

Почему раньше таксисты возили в авто кусок картона: интересная хитрость

08:39

На фронте погиб брат Романа Ратушного

08:21

Настя Каменских удивила новой фотографией в машине

08:10

Как Макрон публично опроверг Трампа в присутствии Трампамнение

08:00

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения: где не будет света

07:35

Соглашение по полезным ископаемым с Киевом готово к подписанию - глава Минфина США

06:55

США готовы пойти на многое: Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

06:14

Что означает символ ключа на панели авто: загадка для многих водителей

06:10

Не смотрите на Кремльмнение

04:35

Что значит слово "куштувати": не все украинцы смогут объяснить правильное значениеВидео

04:02

Крупные и обильные цветы гарантировано: как обрезать гортензию веснойВидео

03:31

Скучно не будет: гороскоп на март 2025 для РыбВидео

03:05

Европа готовит замену для НАТО: что известно о новом Альянсе и чего ждать Украине

Реклама
02:30

"Встряска и шок": эксперт спрогнозировал, может ли Трамп "сдать Украину"

02:00

Бритни Спирс "набросилась" на бывшего мужа: "На парня нужно надеть намордник"

01:58

Опытные хозяйки призвали добавить ложку соды в пылесос: в чем причина

01:30

Без химии и краски: элементарный лайфхак очистки ограждения от плесени и мха

00:59

Трамп готовит для Путина сюрприз: политик раскрыл планы президента США

00:37

Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

27 февраля, четверг
23:54

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:43

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:42

"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

23:14

Ольга Сумская показалась вместе со старшей дочерью-молчуньей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять