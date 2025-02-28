Что сажать первым на огороде: главные советы для дачников

Вы узнаете:
- Что первым сеять весной
- Какая температура подходит для разных овощей
Весна уже не за горами, а это значит - время думать, что можно сажать на огороде. В частности, в начале весны уже можно высаживать и сеять некоторые растения в открытый грунт.
Главред решил разобраться, что нужно посадить на огороде в первую очередь.
Что первым сеять весной советуют агрономы
Как только земля подсохнет, можно начинать готовить грядки к посеву семян и сажать растения.
По словам агрономов, в первой половине апреля сеют разную зелень - петрушку, пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу, шпинат, салат, а также редис, горох, бобы.
Петрушку нужно сеять как можно раньше, пока земля очень влажная, в плодородную, желательно не кислую почву. Редис, морковь и свеклу для раннего урожая тоже можно сеять как можно быстрее.
После них высевают холодостойкие культуры, которые прорастают уже при 3-5 градусах тепла - морковь, лук, петрушку, пастернак.
В то же время, теплолюбивые огурцы, арбузы, тыквы, кукурузу нужно сажать, когда земля прогреется до 11-13 градусов, то есть в мае.
Что можно сеять ранней весной в открытый грунт - видео:
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Кто такой агроном?
Агроном - специалист сельского хозяйства с высшим образованием, обладающий всесторонними знаниями в области агрономии. Он организует производство сельскохозяйственных культур, определяет рациональную структуру посевных площадей, разрабатывает системы севооборота, внесения удобрений и применения средств защиты растений, пишет Википедия.
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