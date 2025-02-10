Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

Садоводов призывают сохранить тертый сыр и другие кухонные остатки и выложить их в саду или на огороде в этом месяце.

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Почему стоит посыпать сад тертым сыром / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего посыпать сад, двор или огород тертым сыром

Какие еще пищевые отходы подходят для этой задачи

Начало года выдалось сложным не только для людей, но и для дикой природы - резкие похолодания и штормовые ветры значительно усложнили выживание птиц. Королевское общество защиты птиц (RSPB) отмечает, что в морозные дни пернатым нужно больше энергии для согревания, однако зимой их естественные источники пищи истощаются.

Главред узнал, как помочь птицам зимой.

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Садоводам рекомендуют не выбрасывать пищевые остатки, лучше помочь птицам пережить холодный период, пишет Daily Express. Для этого эксперты рекомендуют разбрасывать на газоне в саду тертый сыр.

Лучше всего выбирать мягкие сорта, например чеддер. Это обеспечит птиц необходимыми питательными веществами, когда им трудно найти пищу самостоятельно.

Кроме сыра, птицам можно предлагать:

перезрелые фрукты;

вареный рис;

несоленые кусочки сала;

жареный картофель;

сухую овсяную кашу.

Также можно самостоятельно изготовить высокоэнергетические птичьи лепешки.

В то же время некоторые пищевые отходы могут быть опасными. Королевское общество защиты птиц предостерегает от использования:

жира, остающегося после жарки мяса - он прилипает к перьям и нарушает их водонепроницаемость;

кокосовая стружка - может вызвать обезвоживание;

овсянки - она становится липкой и может забивать клюв птиц;

молока - оно не усваивается и может вызвать расстройство пищеварения;

испорченной или соленой пищи.

Кроме подкормки, важно обеспечить птиц свежей и чистой водой. Птичьи ванночки следует регулярно пополнять, а кормушки очищать еженедельно легким мыльным раствором, чтобы избежать распространения болезней.

Также стоит убирать заплесневелый или неиспользованный корм, чтобы не создавать риск инфекций.

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