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Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

Руслана Заклинская
10 февраля 2025, 16:16
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Садоводов призывают сохранить тертый сыр и другие кухонные остатки и выложить их в саду или на огороде в этом месяце.
Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде
Почему стоит посыпать сад тертым сыром / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего посыпать сад, двор или огород тертым сыром
  • Какие еще пищевые отходы подходят для этой задачи

Начало года выдалось сложным не только для людей, но и для дикой природы - резкие похолодания и штормовые ветры значительно усложнили выживание птиц. Королевское общество защиты птиц (RSPB) отмечает, что в морозные дни пернатым нужно больше энергии для согревания, однако зимой их естественные источники пищи истощаются.

Главред узнал, как помочь птицам зимой.

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Садоводам рекомендуют не выбрасывать пищевые остатки, лучше помочь птицам пережить холодный период, пишет Daily Express. Для этого эксперты рекомендуют разбрасывать на газоне в саду тертый сыр.

Лучше всего выбирать мягкие сорта, например чеддер. Это обеспечит птиц необходимыми питательными веществами, когда им трудно найти пищу самостоятельно.

Кроме сыра, птицам можно предлагать:

  • перезрелые фрукты;
  • вареный рис;
  • несоленые кусочки сала;
  • жареный картофель;
  • сухую овсяную кашу.

Также можно самостоятельно изготовить высокоэнергетические птичьи лепешки.

В то же время некоторые пищевые отходы могут быть опасными. Королевское общество защиты птиц предостерегает от использования:

  • жира, остающегося после жарки мяса - он прилипает к перьям и нарушает их водонепроницаемость;
  • кокосовая стружка - может вызвать обезвоживание;
  • овсянки - она становится липкой и может забивать клюв птиц;
  • молока - оно не усваивается и может вызвать расстройство пищеварения;
  • испорченной или соленой пищи.

Кроме подкормки, важно обеспечить птиц свежей и чистой водой. Птичьи ванночки следует регулярно пополнять, а кормушки очищать еженедельно легким мыльным раствором, чтобы избежать распространения болезней.

Также стоит убирать заплесневелый или неиспользованный корм, чтобы не создавать риск инфекций.

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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