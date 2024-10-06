Дети будут счастливы: как быстро сделать кормушку для птиц в домашних условиях

Кормушка для птиц своими руками может стать еще и интересным развлечением для детей.

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Что кладут в кормушку для птиц / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Зима уже на носу, а это то время, когда многие птицы остаются без достаточного количества пищи. Самым простым вариантом помощи крылатым является кормушка для птиц своими руками. Мастерица Ольга Пахарь в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, как сделать дешевые кормушки для птиц еще и экологичными.

Вместо привычных домиков из бутылок, дерева или бумаги она предложила сделать съедобные украшения, которые можно использовать как кормушку для птиц. Для этого нужно смешать два стакана зерновой смеси с половиной стакана муки и половиной стакана воды.

Важно понимать, что зерновая смесь должна состоять из того, что кладут в кормушку для птиц - пшеницы, ячменя, овса, круп на основе этих зерен и зерен подсолнечника.

Важно понимать, как приготовить корм для птиц. Пахарь объяснила, что полученную смесь нужно рассыпать по красивым формочкам для печенья, утрамбовать и сделать отверстие трубочкой, чтобы потом можно было их повесить на деревья.

Выпекать будущие кормушки не обязательно, достаточно оставить их сушиться в формах на улице, или прохладном помещении на ночь. Когда изделия застынут, их можно развешивать в парках, или возле дома.

Смотрите видео, как создать кормушку для птиц:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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