Дети будут счастливы: как быстро сделать кормушку для птиц в домашних условиях

Зима уже на носу, а это то время, когда многие птицы остаются без достаточного количества пищи. Самым простым вариантом помощи крылатым является кормушка для птиц своими руками. Мастерица Ольга Пахарь в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, как сделать дешевые кормушки для птиц еще и экологичными.
Вместо привычных домиков из бутылок, дерева или бумаги она предложила сделать съедобные украшения, которые можно использовать как кормушку для птиц. Для этого нужно смешать два стакана зерновой смеси с половиной стакана муки и половиной стакана воды.
Важно понимать, что зерновая смесь должна состоять из того, что кладут в кормушку для птиц - пшеницы, ячменя, овса, круп на основе этих зерен и зерен подсолнечника.
Важно понимать, как приготовить корм для птиц. Пахарь объяснила, что полученную смесь нужно рассыпать по красивым формочкам для печенья, утрамбовать и сделать отверстие трубочкой, чтобы потом можно было их повесить на деревья.
Выпекать будущие кормушки не обязательно, достаточно оставить их сушиться в формах на улице, или прохладном помещении на ночь. Когда изделия застынут, их можно развешивать в парках, или возле дома.
Смотрите видео, как создать кормушку для птиц:
Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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