Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

Голуби, конечно, "птицы мира" - но создания они порой весьма назойливые. Главред решил рассказать, чего больше всего боятся голуби и чем их можно шугануть.

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Чего больше всего боятся голуби? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что из запахов не любят голуби?

Голуби не переносят резкие запахи, поэтому их можно отпугнуть с помощью следующих средств:

Пряности:

Гвоздика

Черный перец

Красный перец

Корица

Шафран

Карри

Эфирные масла:

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Эвкалипт

Мята

Лаванда

Цитрусовые

Другие запахи:

Уксус

Нафталин

WD-40

Чеснок

Лук

Советы:

Рассыпьте специи или ватные диски, смоченные эфирными маслами, на балконе, подоконнике или карнизе. Повторяйте процедуру после дождя или ветра.

Можно использовать специальные спреи отпугиватели птиц.

Не используйте ядовитые вещества, они могут навредить птицам.

Важно - эффективность запахов может со временем снижаться, поэтому необходимо периодически менять средства.

Не все голуби одинаково чувствительны к запахам, поэтому может потребоваться попробовать несколько разных средств, чтобы найти то, которое будет эффективно именно в вашем случае.

Чего больше всего боятся голуби?

Голуби, как и многие другие животные, имеют ряд инстинктивных страхов, которые помогают им выживать в дикой природе. Вот некоторые из них:

Хищники:

Ястребы

Соколы

Совы

Кошки

Люди

Неожиданные события:

Громкие звуки

Внезапные движения

Яркий свет

Непривычные предметы:

Чучела

Воздушные шары

Блестящие предметы

Некомфортные условия:

Отсутствие еды и воды

Грязные места

Опасные места

Стоит отметить, что не все голуби одинаково боятся одних и тех же вещей. Некоторые птицы могут быть более пугливыми, чем другие. Со временем голуби могут привыкнуть к новым условиям и перестать их бояться.

Если вы хотите отпугнуть голубей, можно использовать их страхи. Например, можно установить на балконе чучело хищной птицы, включить запись с криками хищных птиц или использовать специальные отпугивающие устройства.

Важно:

Не используйте методы, которые могут навредить птицам.

Будьте гуманны и не причиняйте голубям страданий.

Что за птица - голубь? Голуби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Длина крыла 20—27 см, масса 200—650 г. Населяют Евразию, Африку и Австралию. Наиболее распространённый вид из этого рода — сизый голубь, сообщает "Википедия".

Что не переносят голуби?

Голуби не переносят:

Запахи:

Резкие запахи: уксус, нафталин, WD-40, чеснок, лук.

Пряности: гвоздика, черный перец, красный перец, корица, шафран, карри.

Эфирные масла: эвкалипт, мята, лаванда, цитрусовые.

Звуки:

Громкие звуки: взрывы, крики, шум машин.

Звуки хищных птиц: крики ястреба, сокола, совы.

Предметы:

Хищные птицы: чучела, воздушные змеи.

Блестящие предметы: CD-диски, фольга, мишура.

Физические барьеры: сетки, шипы, леска.

Условия:

Отсутствие еды и воды: голуби не могут долго обходиться без еды и воды.

Грязные места: голуби не любят грязь и мусор.

Опасные места: голуби избегают мест, где они могут быть пойманы или убиты.

Стоит отметить, что не все голуби одинаково чувствительны к перечисленным факторам. Некоторые птицы могут быть более пугливыми, чем другие. Со временем голуби могут привыкнуть к новым условиям и перестать их бояться.

Если вы хотите отпугнуть голубей, можно использовать их страхи. Например, можно:

Разложить на балконе или подоконнике предметы с резким запахом.

Включить запись с криками хищных птиц.

Установить чучело хищной птицы.

Использовать специальные отпугивающие устройства.

Важно - Не используйте методы, которые могут навредить птицам. Будьте гуманны и не причиняйте голубям страданий.

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