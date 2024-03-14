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Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 22:51обновлено 14 марта, 23:53
Голуби, конечно, "птицы мира" - но создания они порой весьма назойливые. Главред решил рассказать, чего больше всего боятся голуби и чем их можно шугануть.
Голуби
Чего больше всего боятся голуби? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что из запахов не любят голуби?

Голуби не переносят резкие запахи, поэтому их можно отпугнуть с помощью следующих средств:

Пряности:

  • Гвоздика
  • Черный перец
  • Красный перец
  • Корица
  • Шафран
  • Карри

Эфирные масла:

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  • Эвкалипт
  • Мята
  • Лаванда
  • Цитрусовые

Другие запахи:

  • Уксус
  • Нафталин
  • WD-40
  • Чеснок
  • Лук

Советы:

  • Рассыпьте специи или ватные диски, смоченные эфирными маслами, на балконе, подоконнике или карнизе. Повторяйте процедуру после дождя или ветра.
  • Можно использовать специальные спреи отпугиватели птиц.
  • Не используйте ядовитые вещества, они могут навредить птицам.

Важно - эффективность запахов может со временем снижаться, поэтому необходимо периодически менять средства.

Не все голуби одинаково чувствительны к запахам, поэтому может потребоваться попробовать несколько разных средств, чтобы найти то, которое будет эффективно именно в вашем случае.

Чего больше всего боятся голуби?

Голуби, как и многие другие животные, имеют ряд инстинктивных страхов, которые помогают им выживать в дикой природе. Вот некоторые из них:

Хищники:

  • Ястребы
  • Соколы
  • Совы
  • Кошки
  • Люди

Неожиданные события:

  • Громкие звуки
  • Внезапные движения
  • Яркий свет

Непривычные предметы:

  • Чучела
  • Воздушные шары
  • Блестящие предметы
  • Некомфортные условия:
  • Отсутствие еды и воды
  • Грязные места
  • Опасные места

Стоит отметить, что не все голуби одинаково боятся одних и тех же вещей. Некоторые птицы могут быть более пугливыми, чем другие. Со временем голуби могут привыкнуть к новым условиям и перестать их бояться.

Если вы хотите отпугнуть голубей, можно использовать их страхи. Например, можно установить на балконе чучело хищной птицы, включить запись с криками хищных птиц или использовать специальные отпугивающие устройства.

Важно:

Не используйте методы, которые могут навредить птицам.

Будьте гуманны и не причиняйте голубям страданий.

Что за птица - голубь?

Голуби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.
Длина крыла 20—27 см, масса 200—650 г. Населяют Евразию, Африку и Австралию. Наиболее распространённый вид из этого рода — сизый голубь, сообщает "Википедия".

Голуби

Что не переносят голуби?

Голуби не переносят:

Запахи:

  • Резкие запахи: уксус, нафталин, WD-40, чеснок, лук.
  • Пряности: гвоздика, черный перец, красный перец, корица, шафран, карри.
  • Эфирные масла: эвкалипт, мята, лаванда, цитрусовые.

Звуки:

  • Громкие звуки: взрывы, крики, шум машин.
  • Звуки хищных птиц: крики ястреба, сокола, совы.

Предметы:

  • Хищные птицы: чучела, воздушные змеи.
  • Блестящие предметы: CD-диски, фольга, мишура.
  • Физические барьеры: сетки, шипы, леска.

Условия:

  • Отсутствие еды и воды: голуби не могут долго обходиться без еды и воды.
  • Грязные места: голуби не любят грязь и мусор.
  • Опасные места: голуби избегают мест, где они могут быть пойманы или убиты.

Стоит отметить, что не все голуби одинаково чувствительны к перечисленным факторам. Некоторые птицы могут быть более пугливыми, чем другие. Со временем голуби могут привыкнуть к новым условиям и перестать их бояться.

Если вы хотите отпугнуть голубей, можно использовать их страхи. Например, можно:

  • Разложить на балконе или подоконнике предметы с резким запахом.
  • Включить запись с криками хищных птиц.
  • Установить чучело хищной птицы.
  • Использовать специальные отпугивающие устройства.

Важно - Не используйте методы, которые могут навредить птицам. Будьте гуманны и не причиняйте голубям страданий.

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