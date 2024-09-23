Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснение

Птицы могут сидеть на электропроводах в сотни вольт и при этом они фактически не испытывают дискомфорта. Главред выяснил, почему не убивает птиц на проводах.

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Почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Часто можно увидеть птиц, которые сидят на линиях электропередач, даже высоковольтных, и не получают удар током. Автор популярного YouTube канала "Interesting Engineering" рассказал, почему птиц не бьет током простыми словами.

Что такое электрический ток

Электрический ток - это движение электронов, которые перемещаются по замкнутому кругу от электростанции через линии электропередач в наши дома и электронные устройства. Эти электроны всегда ищут путь от более высокого электрического потенциала к более низкому, похоже на то, как шарики скатываются с холма вниз.

Почему птицы, которые сидят на проводах под напряжением, не погибают от удара током

Как объясняет эксперт, "для того, чтобы ток двигался, необходима разница электрических потенциалов". Однако когда птица садится на провод, ее лапки находятся на одной линии, то есть имеют одинаковый потенциал. Отсутствие разницы потенциалов означает, что электроны не нуждаются в перемещении через тело птицы, а это, в свою очередь, сохраняет ее в безопасности.

Блогер указывает на то, что если птица коснется другого провода с разным потенциалом или сядут одновременно на провод и деревянный столб, который закопан в землю и имеет низкий электрический потенциал, это создаст путь для тока через ее тело, что может привести к летальному исходу.

Смотрите видео о том, почему птицы, которые сидят на проводах под напряжением, не погибают от удара током:

Что будет, если взяться за высоковольтный провод

Люди, в отличие от птиц, почти всегда контактируют с землей, которая имеет низкий электрический потенциал. Поэтому, если человек коснется электрического провода, ток потечет через его тело к земле, что может вызвать смертельный удар током.

"Наши тела являются прекрасными проводниками для электричества", - отмечает эксперт.

Что известно о YouTube-канале "Interesting Engineering" YouTube-канал "Interesting Engineering" посвящен технологиям, инженерии и науке. Он предлагает зрителям видео на темы, охватывающие инновационные разработки, изобретения и интересные технические решения. Контент канала включает в себя увлекательные демонстрации инженерных проектов, анализ технологических трендов и объяснение сложных научных процессов доступным языком. Аудитория канала - более 1,5 миллиона пользователей.

Почему птицы не умирают на высоковольтных проводах

Блогер, автор YouTube канала "Космос" добавляет, что на линиях электропередач провода, как правило, не имеют изоляции. Птица может быть в опасности, если ее лапы находятся на проводе с разными потенциалами.

Однако, когда птица сидит на одном проводе, между ее лапами разница потенциалов чрезвычайно мала, поскольку расстояние между лапами составляет всего несколько сантиметров. Даже при высоком напряжении в несколько сотен тысяч вольт, ток, проходящий через птицу, будет мизерным.

"Даже если птица окажется на проводе, проходя ток напряжением в несколько сотен тысяч вольт, между ее лапами будет очень малое напряжение", - объясняет автор канала.

Смотрите видео о том, почему многие птицы сидят на проводах:

Как птицы держатся на проводах - почему многие птицы сидят на проводах

По его словам, птицы также имеют особую чувствительность к электромагнитным полям. Согласно закону Био Савара-Лапласа, вокруг любого проводника, по которому течет ток, возникает магнитное поле. Птицы способны чувствовать это поле и самостоятельно выбирают места с меньшей индукцией, где риск получения удара током меньше.

"На высоковольтных линиях, где напряжение достигает более 350 тысяч вольт, магнитное поле фактически отталкивает птиц", - отмечает блогер.

Что известно о YouTube-канале "Космос" YouTube-канал "Космос" посвящен научно-популярным темам, в частности исследованиям космоса, физики, астрономии и природы вселенной. Авторы канала рассказывают о сложных явлениях простым языком, объясняя фундаментальные принципы науки, а также отвечают на популярные вопросы о космосе и окружающем мире. Канал ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новейшими открытиями и объяснением интересных научных феноменов.

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