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Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозе

Юрий Берендий
19 сентября 2024, 20:24
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Хранение аккумулятора дома - вопрос, который часто вызывает сомнения среди автомобилистов. Главред выяснил, почему нельзя хранить аккумулятор в квартире.
Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозе
Можно ли хранить старый аккумулятор дома - окончательный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Существует много мифов, связанных с тем, можно ли хранить аккумуляторы на бетонном полу, а также о возможных рисках для безопасности от хранения аккумулятора в квартире. О том, можно ли хранить старый аккумулятор дома рассказал автоэксперт и блогер, ведущий YouTube-канала "Secur.ua" Дмитрий.

Что такое автомобильный аккумулятор

"Автомобильный аккумулятор - это устройство, которое генерирует электрический ток через химические реакции. Он содержит серную кислоту и свинцовые пластины, создающие энергию в результате их взаимодействия", - объясняет Дмитрий.

Основные типы аккумуляторов могут быть герметичными или негерметичными, а также требующими обслуживания или нет.

Он отметил, что в данном контексте речь идет исключительно о свинцово-кислотных аккумуляторах, которые являются самыми распространенными среди автомобилистов. Дмитрий также отмечает, что существуют другие виды АКБ, которые являются более безопасными для бытового использования, но это отдельная тема.

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире

Основной проблемой хранения свинцово-кислотного аккумулятора в домашних условиях является наличие токсичного электролита.

"Серная кислота, которая является частью электролита, может нанести вред вашему здоровью и окружению", - отмечает Дмитрий.

Он добавляет, что, хотя в герметичных моделях эти риски снижены, они все же остаются опасными.

Как хранить аккумулятор, когда он не используется

Эксперт отмечает, что аккумуляторы лучше всего хранить в безопасном месте, подальше от людей и домашних животных, например, в гараже или подсобных помещениях.

Смотрите видео о том, можно ли использовать аккумулятор в доме:

Можно ли заряжать аккумулятор в доме

Еще одна опасность - это зарядка аккумулятора в домашних условиях. По словам эксперта, во время зарядки аккумулятора выделяются газы, в частности смесь кислорода и водорода, которая может стать взрывоопасной.

"При неправильной зарядке или длительном перезаряде возникает риск взрыва из-за накопления газов. Это особенно опасно в помещениях с недостаточной вентиляцией", - подчеркивает Дмитрий.

Чтобы этого избежать, необходимо откручивать пробки на аккумуляторах, которые нуждаются в обслуживании, или снимать клапан для вывода газов на необслуживаемых моделях.

Где можно безопасно заряжать аккумулятор

Если вы решили заряжать аккумулятор дома, то это следует делать исключительно в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе. Единственным допустимым местом для этого в квартире, по словам Дмитрия, является балкон.

"Ни в коем случае не заряжайте аккумулятор в жилых комнатах, кухне, ванной или коридоре. Также избегайте близости к обогревателям, открытому огню и другим источникам тепла", - предостерегает эксперт.

Что известно о YouTube-канале "Secur.ua"

YouTube-канал "Secur.ua" посвящен обзорам техники, в частности автомобильных устройств, систем безопасности, электроники, а также решений для энергообеспечения. Ведущий канала, Дмитрий, эксперт в области автомобильных технологий, регулярно делится советами по выбору, обслуживанию и использованию различных технических продуктов, таких как аккумуляторы, зарядные станции, стабилизаторы напряжения и другое оборудование.

Что нельзя заряжать от аккумулятора

Заряжать все приборы от аккумулятора - не лучшая идея.

"Аккумулятор не подходит для питания таких устройств, как холодильники, микроволновки или газовые котлы. Для этого нужна значительно большая пусковая мощность", - отмечает Дмитрий.

Кроме того, использование инвертора для передачи энергии на такие приборы может вызвать неправильную работу устройств из-за подачи некачественной энергии.

Можно ли хранить аккумулятор на бетоне

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что хранение аккумуляторов на бетоне может привести к их быстрой разрядке или повреждению. О том, можно ли хранить аккумулятор на бетоне рассказал в видео на YouTube канале "ETCG1" автоэксперт, по имени Эрик.

"Можно ли хранить аккумуляторы на бетоне? Абсолютно да, можно. Проблема не в бетоне, а в грязи, которая может накапливаться на батарее", - объясняет Эрик.

Он также отмечает, что грязь на поверхности аккумулятора может стать проводником и вызвать небольшую утечку напряжения, что сократит срок службы устройства.

Смотрите видео о том, можно ли хранить аккумулятор на бетоне:

Что известно о YouTube-канале "ETCG1"

YouTube-канал "ETCG1" (EricTheCarGuy 1) ведет автоэксперт Эрик, известный своим профессионализмом в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Канал является частью большей платформы EricTheCarGuy, где Эрик публикует подробные видеоуроки, советы и инструкции по ремонту автомобилей. Видео на "ETCG1" сосредоточены на практических аспектах работы с автомобилями, начиная от базового ухода за автомобилем и заканчивая сложными ремонтами.

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