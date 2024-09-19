Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

Многие из нас допускают роковую ошибку.

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Можно ли сливать масло в раковину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Многие задаются вопросом, можно ли масло вылить в раковину после жарки или готовки. Ответ однозначен — нет, этого делать не стоит. Из-за масла канализационная система может выйти из строя, поскольку оно быстро охлаждается в трубах и оседает на их стенках, что в итоге приводит к засорам.

Почему нельзя сливать масло в раковину?

Когда масло попадает в канализацию, оно начинает затвердевать в трубах и накапливаться. Постепенно жировые отложения на стенках труб приводят к засорам, которые требуют серьезной прочистки. Даже если масло смывается горячей водой, оно всё равно охлаждается в глубине канализационной системы и вызывает проблемы, которые могут привести к необходимости полной замены труб, пишет ТСН.

Почему появляются жирные пятна на кухне? Эти загрязнения образуются из-за мельчайших капелек жира, которые во время приготовления пищи разбрызгиваются по помещению кухни. Эти капельки способны улететь на приличные расстояния — жирный налёт вы можете обнаружить, например, и на стене, противоположной от плиты. видео дня

Куда девать масло после жарки дома?

После приготовления пищи на масле важно не только не выливать его в раковину, но и правильно утилизировать. Вот несколько шагов:

Дайте маслу остыть. Никогда не выливайте горячее масло в раковину, это может привести к мгновенному образованию жирового налета в трубах.

Используйте бумажное полотенце для удаления жира. Перед мытьем посуды сотрите остатки масла бумажным полотенцем.

Используйте специальные средства для растворения жира. Это поможет предотвратить накопление масла в трубах и улучшить их состояние.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как очистить засор в трубе от жира?

Если вы случайно вылили масло в раковину и трубы начали засоряться, можно использовать простое средство: пищевая сода и уксус. Это помогает расщепить жировые отложения в трубах. Засыпьте полстакана соды в сливное отверстие, затем добавьте стакан уксуса. Через 20 минут промойте кипятком.

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