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Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

Сергей Кущ
19 сентября 2024, 16:37
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Интересно, что не все страны мира сразу определились с тем, по какой стороне дороги ездить.
Почему у британцев и японцев руль справа
Почему у британцев и японцев руль справа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Правостороннее и левостороннее движение — это важная часть культурного наследия стран, которая возникла под влиянием определённых исторических обстоятельств. Великобритания и Япония в этом плане отличаются от многих стран.

Почему в Англии праворульное движение?

Левостороннее движение в Великобритании имеет давнюю историю. Корни этого явления уходят в Средневековье, когда люди передвигались на лошадях, пишет портал Milano Ukraine. Всадники располагали ножны с мечом на левом боку, чтобы быстро достать меч правой рукой в случае опасности. Это делало движение по левой стороне дороги более удобным, поскольку всадники могли быстрее защититься, если встретят на своём пути противника.

Движение в Великобритании

В стране левостороннее движение, к этому надо будет привыкнуть. Обгон автомобиля на дороге происходит исключительно с правой стороны. Правила относительно движения на кольцевых дорогах и перекрестках здесь не отличаются: преимущество имеют автомобили, которые едут справа от вашего транспортного средства.

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Кроме того, взбираться на лошадь было проще, стоя справа от неё, чтобы не мешал меч. Эта традиция сохранилась даже после того, как лошадей заменили кареты и повозки, а позже — автомобили.

В Великобритании левостороннее движение стало официально закреплённым после введения законодательных актов, регулирующих дорожное движение. Это объясняет, почему в Англии праворульное движение сохраняется до сих пор.

Почему в Японии руль с правой стороны?

Хотя Япония никогда не была британской колонией, левостороннее движение в этой стране тоже связано с Англией. Когда японцы начали строить железные дороги в 19 веке, они пригласили британских инженеров для помощи. Первая железная дорога в Японии была построена британцами, поэтому движение поездов и автомобилей последовало этому примеру. Левостороннее движение, установленное на железной дороге, распространилось на остальные виды транспорта.

Таким образом, праворульные автомобили в Японии — это следствие британского влияния. Страна придерживается этого порядка до сих пор, и большинство автомобилей там выпускаются с правым рулём.

Историческое разделение стран на правосторонние и левосторонние

Не все страны мира сразу определились с тем, по какой стороне дороги ездить. Например, в США и Франции правостороннее движение стало доминирующим в конце XVIII века. В США это произошло из-за карет, запряжённых несколькими лошадьми, где кучер сидел на задней левой лошади и управлял хлыстом правой рукой. Во Франции правостороннее движение закрепил Наполеон, что также повлияло на распространение этого порядка в других странах Европы.

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