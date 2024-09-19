Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

Интересно, что не все страны мира сразу определились с тем, по какой стороне дороги ездить.

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Почему у британцев и японцев руль справа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Правостороннее и левостороннее движение — это важная часть культурного наследия стран, которая возникла под влиянием определённых исторических обстоятельств. Великобритания и Япония в этом плане отличаются от многих стран.

Почему в Англии праворульное движение?

Левостороннее движение в Великобритании имеет давнюю историю. Корни этого явления уходят в Средневековье, когда люди передвигались на лошадях, пишет портал Milano Ukraine. Всадники располагали ножны с мечом на левом боку, чтобы быстро достать меч правой рукой в случае опасности. Это делало движение по левой стороне дороги более удобным, поскольку всадники могли быстрее защититься, если встретят на своём пути противника.

Движение в Великобритании В стране левостороннее движение, к этому надо будет привыкнуть. Обгон автомобиля на дороге происходит исключительно с правой стороны. Правила относительно движения на кольцевых дорогах и перекрестках здесь не отличаются: преимущество имеют автомобили, которые едут справа от вашего транспортного средства. видео дня

Кроме того, взбираться на лошадь было проще, стоя справа от неё, чтобы не мешал меч. Эта традиция сохранилась даже после того, как лошадей заменили кареты и повозки, а позже — автомобили.

В Великобритании левостороннее движение стало официально закреплённым после введения законодательных актов, регулирующих дорожное движение. Это объясняет, почему в Англии праворульное движение сохраняется до сих пор.

Почему в Японии руль с правой стороны?

Хотя Япония никогда не была британской колонией, левостороннее движение в этой стране тоже связано с Англией. Когда японцы начали строить железные дороги в 19 веке, они пригласили британских инженеров для помощи. Первая железная дорога в Японии была построена британцами, поэтому движение поездов и автомобилей последовало этому примеру. Левостороннее движение, установленное на железной дороге, распространилось на остальные виды транспорта.

Таким образом, праворульные автомобили в Японии — это следствие британского влияния. Страна придерживается этого порядка до сих пор, и большинство автомобилей там выпускаются с правым рулём.

Историческое разделение стран на правосторонние и левосторонние

Не все страны мира сразу определились с тем, по какой стороне дороги ездить. Например, в США и Франции правостороннее движение стало доминирующим в конце XVIII века. В США это произошло из-за карет, запряжённых несколькими лошадьми, где кучер сидел на задней левой лошади и управлял хлыстом правой рукой. Во Франции правостороннее движение закрепил Наполеон, что также повлияло на распространение этого порядка в других странах Европы.

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