Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемы

Нужно выполнить 7 шагов, чтобы устранить повышенную влажность. После этого можно воспользоваться несколькими народными средствами, чтобы убрать плесень.

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Что делать, чтобы не было плесени на стенах/ коллаж: Главред, фото: скрин

Сырость является главной причиной, по которой дома на стенах и других поверхностях может появляться плесень. Если вы столкнулись с такой проблемой, нелишним будет знать, что делать, чтобы не было плесени на стенах. Но прежде всего нужно знать несколько правил, выполнение которых поможет устранить не последствия, а в первую очередь причину этой проблемы, и не даст плесени вернуться.

Поэтому в первую очередь нужно избавиться от повышенной влажности, которая и вызывает появление плесени. Для этого рядом с участками, на которых появилась плесень, нужно поставить осушитель воздуха, а также позаботиться о хорошей вентиляции в помещении, чтобы таким образом лишняя влага не задерживалась.

"Почему на стенах появляется плесень? Во-первых, влажность. Если в комнатах часто бывает влажно, создается идеальный микроклимат для образования плесневых грибков. Это ванны, стены возле окон. Во-вторых, некачественная изоляция стен между бетонными панелями, частое промокание стен во время дождя, отсутствие гидроизоляции, повышенная влажность строительных материалов. Все эти факторы влияют на появление плесени на стенах и потолке в помещении. Также это неправильный воздухообмен - застой воздуха способствует размножению спор", - говорится в программе "Территория советов" на ТРК "Рудана".

Перед тем, как бороться с плесенью на стенах, нужно устранить именно причину их появления. В противном случае эта проблема так быстро не исчезнет.

1. Утепление стен

Если квартира угловая и явно плесневеет одна стена, то без утепления не обойтись.

2. Проверить уплотнитель на окнах

Если у вас пластиковые окна, нужно осмотреть их и проверить, не изношен ли там уплотнитель. Возможно его нужно будет заменить на новый.

3. Отрегулировать окна

Если стекла влажные, нужно отрегулировать окна на режим "зима". Возможно, створка неплотно прилегает. В таком случае надо вызвать мастера и он поможет наладить все окна. Мастер также может помочь заменить монтажную пену в откосах.

4. Приобрести изоляционную пленку

Если стекла на окнах постоянно влажные, то нужно приобрести изоляционную пленку или насухо вытирать стекло несколько раз в день.

5. Использовать электрические сушилки

Они тоже помогают поддерживать окна сухими, и это удобнее, чем постоянно протирать стекла.

6. Приобрести абсорбент для окон

Абсорбент для окон (поглотитель влаги) - это зерна овальной формы, которые нужно разместить в местах повышенной влажности и время от времени заменять.

7. Можно использовать осушитель воздуха

Такая техника может помочь эффективно решить проблему, ведь будет собирать лишнюю влагу в помещении.

Какое самое эффективное средство от плесени на стенах

Чтобы преодолеть плесень на стенах, можно воспользоваться следующими народными средствами.

1. Уксус

Нужно налить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире.

2. Отбеливатель

Нужно разбавить отбеливатель водой и тщательно протереть этим раствором все пораженные плесенью участки.

3. Перекись водорода

Нужно налить средство в пульверизатор и распылять его на места, где есть плесень. Можно также наносить перекись водорода точечно на пораженные места с помощью ваты, тряпки или губки.

4. Сода

Нужно развести 2 чайные ложки соды в стакане воды и обработать таким раствором поверхности.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы не было плесени на стенах:

Как избавиться от плесени на стенах/ Инфографика: Главред

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