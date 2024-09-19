Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемы

Сырость является главной причиной, по которой дома на стенах и других поверхностях может появляться плесень. Если вы столкнулись с такой проблемой, нелишним будет знать, что делать, чтобы не было плесени на стенах. Но прежде всего нужно знать несколько правил, выполнение которых поможет устранить не последствия, а в первую очередь причину этой проблемы, и не даст плесени вернуться.
Поэтому в первую очередь нужно избавиться от повышенной влажности, которая и вызывает появление плесени. Для этого рядом с участками, на которых появилась плесень, нужно поставить осушитель воздуха, а также позаботиться о хорошей вентиляции в помещении, чтобы таким образом лишняя влага не задерживалась.
"Почему на стенах появляется плесень? Во-первых, влажность. Если в комнатах часто бывает влажно, создается идеальный микроклимат для образования плесневых грибков. Это ванны, стены возле окон. Во-вторых, некачественная изоляция стен между бетонными панелями, частое промокание стен во время дождя, отсутствие гидроизоляции, повышенная влажность строительных материалов. Все эти факторы влияют на появление плесени на стенах и потолке в помещении. Также это неправильный воздухообмен - застой воздуха способствует размножению спор", - говорится в программе "Территория советов" на ТРК "Рудана".
Перед тем, как бороться с плесенью на стенах, нужно устранить именно причину их появления. В противном случае эта проблема так быстро не исчезнет.
1. Утепление стен
Если квартира угловая и явно плесневеет одна стена, то без утепления не обойтись.
2. Проверить уплотнитель на окнах
Если у вас пластиковые окна, нужно осмотреть их и проверить, не изношен ли там уплотнитель. Возможно его нужно будет заменить на новый.
3. Отрегулировать окна
Если стекла влажные, нужно отрегулировать окна на режим "зима". Возможно, створка неплотно прилегает. В таком случае надо вызвать мастера и он поможет наладить все окна. Мастер также может помочь заменить монтажную пену в откосах.
4. Приобрести изоляционную пленку
Если стекла на окнах постоянно влажные, то нужно приобрести изоляционную пленку или насухо вытирать стекло несколько раз в день.
5. Использовать электрические сушилки
Они тоже помогают поддерживать окна сухими, и это удобнее, чем постоянно протирать стекла.
6. Приобрести абсорбент для окон
Абсорбент для окон (поглотитель влаги) - это зерна овальной формы, которые нужно разместить в местах повышенной влажности и время от времени заменять.
7. Можно использовать осушитель воздуха
Такая техника может помочь эффективно решить проблему, ведь будет собирать лишнюю влагу в помещении.
Какое самое эффективное средство от плесени на стенах
Чтобы преодолеть плесень на стенах, можно воспользоваться следующими народными средствами.
1. Уксус
Нужно налить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире.
2. Отбеливатель
Нужно разбавить отбеливатель водой и тщательно протереть этим раствором все пораженные плесенью участки.
3. Перекись водорода
Нужно налить средство в пульверизатор и распылять его на места, где есть плесень. Можно также наносить перекись водорода точечно на пораженные места с помощью ваты, тряпки или губки.
4. Сода
Нужно развести 2 чайные ложки соды в стакане воды и обработать таким раствором поверхности.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы не было плесени на стенах:
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