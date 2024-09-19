Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегать

Нередко во время разговоров с другими людьми можно услышать слова, которых на самом деле стоит избегать в украинском языке, ведь они являются кальками с русского. Заметить их не всегда легко, ведь многие из них прочно укоренились в нашей речи.
В такой список входит также слово "стелька", употребление которого следует избегать. Каким именно словом нужно его заменить, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Когда мы покупаем обувь, то обращаем внимание на все - на материал, на удобство, на вид, и, конечно, на "устілку". Хотя часто можно слышать, как говорят "стелька". Но это калька с русского языка. На украинском будет "устілка" с ударением на "у". Вот так правильно", - объяснила она.
Смотрите видео с объяснением, как на украинском будет "стелька":
@sametak1064 Как на украинском будет "стелька"? #правильноукраїнською#мова#освіта#навчання#якправильно#study#українськамова#наголоси♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "мент" и почему большинство людей ошибается в его значении. Первое значение, которое приходит на ум многим людям, которые слышат это слово, на самом деле неправильное.
Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя путать "кріп" и "окріп". Эти слова очень похожи по своему звучанию, поэтому их нередко путают, хотя это является очень большой ошибкой.
Вас также может заинтересовать:
- Только современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных
- Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой
- Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарила
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред