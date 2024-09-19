Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегать

Вместо этого слова, которое является калькой из русского языка, стоит использовать другой благозвучный термин.

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Как по-украински будет "стелька"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко во время разговоров с другими людьми можно услышать слова, которых на самом деле стоит избегать в украинском языке, ведь они являются кальками с русского. Заметить их не всегда легко, ведь многие из них прочно укоренились в нашей речи.

В такой список входит также слово "стелька", употребление которого следует избегать. Каким именно словом нужно его заменить, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Когда мы покупаем обувь, то обращаем внимание на все - на материал, на удобство, на вид, и, конечно, на "устілку". Хотя часто можно слышать, как говорят "стелька". Но это калька с русского языка. На украинском будет "устілка" с ударением на "у". Вот так правильно", - объяснила она.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, как на украинском будет "стелька":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "мент" и почему большинство людей ошибается в его значении. Первое значение, которое приходит на ум многим людям, которые слышат это слово, на самом деле неправильное.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя путать "кріп" и "окріп". Эти слова очень похожи по своему звучанию, поэтому их нередко путают, хотя это является очень большой ошибкой.

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