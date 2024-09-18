Что означает слово "мент": почему большинство людей ошибается в его значении

Когда мы слышим слово "мент", то сначала на ум может приходить неправильное значение этого термина. Но на самом деле это слово не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. А синонимы этого термина мы в своей речи используем очень часто.
Что именно означает это слово, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Известно ли вам, что такое "мент"? Знаю, о чем вы подумали, но нет, потому что "мент" - это короткий промежуток времени, момент. Возможно, вы не часто слышите это слово в таком значении, но оно есть в украинском языке, и если почитать классиков - Коцюбинского, Марка Вовчка или Уласа Самчука, то это слово у них встречается очень часто. Запомните: "мент" - это короткий промежуток времени", - отметила она.видео дня
Также Багний напомнила, что в слове "проміжок" ударение падает на букву "і".
Смотрите видео с объяснением, что означает слово "мент":
@sametak1064 Вы уверены, что знаете, что такое "мент" Точно? #правильноукраїнською#мова#освіта#навчання#якправильно#study#українськамова#наголоси#мент♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя путать "кріп" и "окріп". Эти слова очень похожи по своему звучанию, поэтому их нередко путают, хотя это является очень большой ошибкой.
Также ранее Ольга Багний объяснила, что такое "шаруга". С таким погодным явлением мы сталкиваемся довольно часто, однако лишь единицы знают, что на самом деле означает такой термин.
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