Что такое "шаруга": мало кто знает истинное значение этого слова

С таким погодным явлением мы сталкиваемся довольно часто, однако лишь единицы знают, что на самом деле означает такой термин.

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Что такое "шаруга"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Услышав в разговорах с родными и друзьями слово "шаруга", не каждый сможет ответить, что именно оно означает. Хотя на самом деле с погодным явлением, которое обозначается таким термином, каждый из нас сталкивается довольно часто.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает это слово и когда его стоит использовать.

"Сентябрь продолжает нас радовать хорошей погодой. Но мы знаем, как оно бывает - не заметим, как уже "негода", "непогода" или "шаруга". Слышали такое слово? "Шаруга" - это то же самое, что и "негода", "непогода". Еще одно значение слова "шаруга" - это "завірюха", - рассказала Багний. видео дня

В толковом словаре украинского языка отмечается, что "шаруга" означает "негода, непогода", но отмечается, что это слово является диалектным.

Смотрите видео с объяснением, что такое "шаруга":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ні на крок" и почему многие ошибаются насчет этого выражения. На самом деле значение этого словосочетания совсем не такое, как можно подумать сначала.

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