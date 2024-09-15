Что такое "шаруга": мало кто знает истинное значение этого слова

Услышав в разговорах с родными и друзьями слово "шаруга", не каждый сможет ответить, что именно оно означает. Хотя на самом деле с погодным явлением, которое обозначается таким термином, каждый из нас сталкивается довольно часто.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает это слово и когда его стоит использовать.
"Сентябрь продолжает нас радовать хорошей погодой. Но мы знаем, как оно бывает - не заметим, как уже "негода", "непогода" или "шаруга". Слышали такое слово? "Шаруга" - это то же самое, что и "негода", "непогода". Еще одно значение слова "шаруга" - это "завірюха", - рассказала Багний.видео дня
В толковом словаре украинского языка отмечается, что "шаруга" означает "негода, непогода", но отмечается, что это слово является диалектным.
Смотрите видео с объяснением, что такое "шаруга":
@sametak1064 Знаете ли вы, что такое шаруга? #правильноукраїнською#мова#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "ні на крок" и почему многие ошибаются насчет этого выражения. На самом деле значение этого словосочетания совсем не такое, как можно подумать сначала.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "заграва". Нередко в употреблении этого слова многие допускают серьезную ошибку.
Вас также может заинтересовать:
- Какая линия длиннее: только гений найдет правильный ответ за 6 секунд
- Найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные: загадка на скорость
- Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей с "зрением орла"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред