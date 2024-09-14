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Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

Алёна Воронина
14 сентября 2024, 07:05
21
Трудно будет заметить, где именно на картинке спрятан зонтик. Придется быть максимально внимательными.
Загадка
Надо найти зонтик за 8 секунд/ jagranjosh

Разгадывание головоломок, как и другие умственные упражнения, может улучшить сообразительность и повысить IQ. Привлекая свой мозг к решению подобных задач и распознаванию образов можно усовершенствовать свои когнитивные способности.

А если регулярно уделять время разнообразным головоломкам, оптическим иллюзиям и другим загадкам, то улучшение навыков не заставит себя ждать - уже очень скоро можно будет почувствовать разницу.

В следующей загадке нужно отыскать зонтик на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет его заметить.

видео дня

На рисунке мы видим сцену из известной сказки о лисе и журавле. В то время, как журавлик радостно потребляет пищу из узкой колбы, лиса лишь завистливо заглядывает в емкость, из которой никак не может достать вкусную пищу.

Но есть на этой картинке еще что-то, что может привлечь внимание - это зонтик. Но он очень хорошо спрятан, и понадобится немало усилий и способностей, чтобы его отыскать.

Готовы ли вы бросить себе вызов? При этом стоит учитывать, что на поиск зонта дается всего 8 секунд.

Загадка
Нужно найти зонтик за 8 секунд/ jagranjosh

Попробуйте разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся. Но не стоит расстраиваться, если не удается найти потерянный предмет за такой короткий промежуток времени - просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать зонтик/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений за 6 секунд поймет, какая линия длиннее. Правильный ответ точно удивит каждого - мало кто будет готов к такому результату.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд. Чтобы отыскать все отличия между этими рисунками, придется изрядно постараться и приложить очень большие усилия.

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