Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

Придется использовать свой ум на полную, чтобы понять, где именно спряталась разгадка.

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Нужно найти слово джип за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии - это больше, чем просто загадки. Ведь они полезны не только для развлечения и интересного времяпрепровождения, но и для того, чтобы тренировать свой мозг и учиться замечать мельчайшие детали вокруг нас, на которые мы часто даже не обращаем внимания.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать слово "джип" на английском языке (jeep), пишет jagranjosh.

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Только люди с "орлиным взглядом" смогут отыскать спрятанное слово среди большого количества других слов. Непросто будет "выхватить" взглядом слово jeep, когда на картинке пестрит очень много другого текста, который просто отвлекает внимание и запутывает.

Такая загадка может озадачить кого угодно, ведь запутаться в ней очень легко. Но не стоит останавливаться перед трудностями.

Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь выполнить задание нужно всего за 8 секунд. Непросто будет сделать это настолько быстро.

Нужно найти слово jeep за 8 секунд/ jagranjosh

Если вам удастся решить эту задачу очень быстро, это означает, что вы принадлежите к небольшому количеству людей, чей мозг может работать с молниеносной скоростью под давлением ограниченного времени.

Ниже мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти слово jeep/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, какие часы настоящие, всего за 8 секунд. На картинке есть двое часов, но только одни из них настоящие, а другие - игрушечные.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений увидит кота за 5 секунд. Котик спрятался настолько искусно, что даже остроглазым сообразительным будет довольно трудно его разыскать.

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