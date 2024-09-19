Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарила

Многих людей удивил такой подарок, но некоторые начали предполагать, что бабушка, наверное, "знает какой-то секрет".

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Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В сети стало вирусным видео, в котором невеста показала, что ей подарила ее бабушка для первой брачной ночи. Бабушка девушки принесла в подарок нижнее белье, чтобы девушка могла его надеть в первую ночь после того, как выйдет замуж. Но такой презент удивил пользователей сети и разделил их мнения, многие сразу поделились своими резкими замечаниями.

Видео опубликовала в TikTok пользовательница @georgiam7345, пишет Newsweek. На нем невеста танцует под музыку, одетая в подарок бабушки - нежно розовую хлопковую ночную рубашку. В этот момент рядом с ней стоит ее будущий муж.

"Моя бабушка купила мне "белье" на мою свадьбу", - говорится в наложенном тексте на ролике, а саркастическая подпись под видео спрашивает: "Сексуально?". видео дня

Но хотя автор видео, возможно, не считала подаренное ей нижнее белье достаточно сексуальным для ее первой ночи замужней женщины, мнения пользователей не были такими однозначными.

Смотрите видео, какой подарок бабушка подарила внучке:

Часть пользователей также признала, что такое белье выглядит не слишком сексуально как для первой брачной ночи, но часть отметила, что такие ночные рубашки, возможно, имеют какую-то "тайную силу". Мол, наши бабушки, имея такие рубашки, рожали часто по десять и более детей.

Некоторые также отмечали, что такое белье является удобным, и что со временем девушка, которая получила его в подарок от бабушки, сможет оценить его удобство.

Ранее мы рассказывали, что девушка выгнала сестру со своей свадьбы из-за "неправильного платья". Сестру невесты выгнали со свадьбы, потому что она пришла в фиолетовом платье, хотя невеста наперед просила гостей придерживаться "желтого дресс-кода".

Также ранее Главред рассказывал, что мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы. Для тех невест, которые сомневаются, что хотят выходить замуж за своего кавалера, есть один необычный выход.

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