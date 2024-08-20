Девушка выгнала сестру со свадьбы из-за "неправильного платья": как она объяснила свой поступок

Сестру невесты выгнали со свадьбы, потому что она пришла в фиолетовом платье, хотя невеста заранее просила гостей придерживаться "желтого дресс-кода".

https://glavred.info/life/devushka-vygnala-sestru-so-svadby-iz-za-nepravilnogo-platya-kak-ona-obyasnila-svoy-postupok-10590005.html Ссылка скопирована

Девушка выгнала сестру со своей свадьбы из-за "неправильного платья"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Девушка вызвала дискуссию в сети после того, как выгнала сестру со своей свадьбы, потому что она не учла в своей одежде цвет, который был выбран для церемонии.

25-летняя девушка объяснила, что ее родители усыновили ее сестру Джен, которой сейчас 23 года, когда они были детьми. Девушка отметила, что она приложила все усилия, чтобы ее усыновленная сестра чувствовала себя хорошо в их семье. Однако вскоре она почувствовала, что сестра ее затмевает.

"На протяжении многих лет в каждом нашем путешествии мы должны были делать то, что хотела Джен. Мы должны были есть там, где она хотела есть. И она должна была планировать все мои дни рождения Если она не получала то, что хотела, она устраивала истерику. Я чувствовала, что родители меня любят и обо мне заботятся, но я всегда была второй после Джен", - рассказала девушка на Reddit, пишет The Mirror. видео дня

Спустя много лет, когда рассказчица собиралась выйти замуж за своего жениха Кипа, они вместе придумали цветовую гамму для своей свадьбы.

"Мы подумали, что было бы интересно иметь цветовую схему. Мой любимый цвет - желтый, а его - голубой, поэтому мои гости носили бы желтый, его - голубой, а общие друзья - зеленый", - объяснила она.

Но это не понравилось Джен. Когда Джен узнала, то разозлилась, потому что она ненавидит желтый цвет.

"Она сказала мне, что ни при каких обстоятельствах не будет носить желтый цвет. Я пожала плечами и предупредила ее, что я бы просто выгнала ее, если бы она не надела желтую одежду на мою свадьбу", - отметила девушка.

Однако невеста была опустошена, когда увидела, что Джен пришла на свадьбу в фиолетовом платье. Не колеблясь, она сказала ей немедленно уйти.

"Цветовая схема была идеальной, и она ее испортила. Джен отказывалась уйти, пока я не пригрозила вызвать охрану. Остальная часть свадьбы прошла гладко, но после этого мои родители были в ярости на меня за то, что я выгнала Джен. Я сказала им, что предупредила ее, что ее выгонят, если она не будет придерживаться цветовой гаммы, но они сказали, что все подумали, что это шутка. Они сказали, что с моей стороны было жестоко выгнать сестру из-за чего-то такого тривиального", - рассказала девушка.

Девушка отметила, что реакция других членов ее семьи была "смешанной": некоторые говорили, что "они бы даже не пригласили Джен", а другие "считали, что невеста должна была бы просто промолчать".

Она обратилась к Reddit, чтобы спросить, думают ли люди, что она ошибается, и вскоре посыпались очень разные комментарии. Одни комментаторы говорили, зачем вообще она пригласила Джен на свадьбу, другие отмечали, что родители способствовали такому поведению Джен на протяжении многих лет.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред