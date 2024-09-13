Мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы: сколько стоит услуга

Для тех невест, которые сомневаются, что хотят выходить замуж за своего кавалера, есть один необычный выход.

https://glavred.info/life/muzhchina-zarabatyvaet-na-zhizn-portya-chuzhie-svadby-skolko-stoit-usluga-10596836.html Ссылка скопирована

Мужчина предложил неординарную услугу для невест / unsplash.com

Испанец по имени Эрнесто нашел нестандартный способ заработка - он специализируется на срыве свадеб, притворяясь любовником жениха или невесты и предлагая им сбежать вместе. Его история стала популярной после того, как видео с ним попало на TikTok канала Antena 3, рассказывает Oddity Central.

TikTok TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

Эрнесто объяснил, что его услуга предназначена для тех, кто сомневается в своем браке и не знает, как отказаться от свадьбы. За 500 евро он появляется на свадьбе, выдавая себя за "любовь всей жизни" жениха или невесты, чтобы отменить церемонию.

видео дня

"Если у вас есть сомнения, вы не хотите жениться или не знаете, как сказать "нет", больше не волнуйтесь, я отменю свадьбу для вас. Вам нужно только сообщить мне время, место и дату, и я приду на церемонию. Я скажу, что я любовь всей твоей жизни, и мы убежим вместе рука об руку", - говорит Эрнесто в видео.

Эта идея сначала была шуткой, но впоследствии Эрнесто начал получать много реальных запросов. Кроме базовой стоимости услуги, он довольно хитрец, поэтому также берет дополнительную оплату за каждую пощечину или удар - каждый из них приносит ему еще 50 евро.

Эрнесто честно признается, что несколько махлюет и во время таких инцидентов даже пытается двигаться медленнее, чтобы заработать больше. До смерти его никто не залупцует, а лишняя копейка в карман упадет.

"Каждая пощечина стоит 50 евро. Я пытаюсь бежать, но осознаю, что каждый раз, когда меня ударяют, мне платят больше. Итак, если я могу идти медленнее, я иду медленнее. Вот как я зарабатываю деньги", - пояснил Эрнесто.

Интересно, что его услуга стала очень популярной, и он уже имеет заказы вплоть до начала ноября.

Кстати, интересна также история о том, как девушка выгнала сестру со своей свадьбы из-за "неправильного платья". Сестру невесты выгнали со свадьбы, потому что она пришла в фиолетовом платье, хотя невеста заранее просила гостей придерживаться "желтого дресс-кода".

В свою очередь бармен назвал список, какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему. Подобрать подарок на свадьбу иногда становится настоящим вызовом. Бармен дал несколько советов, как выбрать алкоголь для подарка на свадьбу.

Также Главред рассказал, что ни в коем случае нельзя дарить. Вот топ-5 неудачных подарков - важно знать, какие предметы приносят неудачу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред