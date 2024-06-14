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Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал список

Юрий Берендий
14 июня 2024, 19:55
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Подобрать подарок на свадьбу иногда становится настоящим вызовом. Бармен дал несколько советов, как выбрать алкоголь для подарка на свадьбу.
Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал список
Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу - бармен назвал список / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Алкоголь считается приемлемым подарком на разные виды празднований, начиная от дня рождения близкого человека и до свадьбы. Однако, не весь алкоголь может быть хорошим подарком. О том, какой алкоголь не стоит дарить на свадьбу рассказал профессиональный бармен Роман Кулик в своем видео в Instagram.

Алкоголь с брендированной посудой

Бармен указывает на то, что подарочные алкогольные наборы с брендированной посудой внутри могут не оценить виновники торжества.

"Серьезно, кому-то это нравится? Возможно, вы им еще и сервиз подарите? Или кресло с надписью "Оболонь?", - иронизирует он.

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Алкоголь малоизвестных или неизвестных брендов

Роман Кулик указывает на то, что дарить алкоголь малоизвестных брендов можно лишь при условии, если самому рассказать о вкусе напитка. оно на вкус, и люди насладятся вкусом. Именно в таком случае такой подарок может запомниться, ведь люди, которым это подарили будут пытаться почувствовать нотки послевкусия подаренного напитка.

"Или дайте хотя бы какой-то флаер с росписью, что это такое, будет круто. Но если вы просто в пакетике подарите какую-то бутылку, непонятно чего, в лучшем случае они (те, кому алкоголь подарен - ред.) зайдут в Интернет и прочитают сами. А в худшем они выпьют и даже не почувствуют, что именно они выпили. Мало кто эрудирован в алкоголе.

Смотрите видео о том, какой алкоголь не стоит дарить:

Украинские коньяки (бренди)

Профессиональный бармен отмечает, что есть 3 случая, когда можно дарить на свадьбу или на любую памятную дату украинские коньяки (бренди).

"Это, если вы знаете, что люди их действительно любят. Это, когда люди 50+, и это когда вы людей не сильно любите. Конечно, есть украинские классные, качественные коньяки, но все равно в большинстве это алкоголь, который уже потерял свою актуальность и дарить его на свадьбу - такое себе", - резюмировал бармен Роман Кулик.

Кто такой Роман Кулик

Роман Кулик - львовский бармен, ведет личный блог в Instagram, YouTube и Tik-Tok. Общая аудитория блогера на всех платформах составляет более 250 тысяч пользователей. Роман рассказывает о тонкостях работы бармена и делится советами по выбору алкоголя и приготовлению коктейлей.

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