Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

Юристы отмечают, что в случае неявки по повестке в ТЦК и СП военнообязанного может ждать уголовная ответственность и значительные штрафы.

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Что будет если не прийти по повестке в ТЦК - штрафы за неявку в ТЦК / Колаж Главред, фото: УНИАН, Главред

После 18 мая 2024 года в Украине вступают в силу новые положения по мобилизации и выполнению воинского долга. Если лицо не явится по повестке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), это может привести к серьезным правовым последствиям. О том, что будет, если не прийти по повестке в ТЦК и СП рассказал в своем видео в Tik-Tok адвокат Александр Золотухин.

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Как обновить военно-учетные данные

Адвокат отмечает, что после вступления в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине, у военнообязанных есть 2 месяца для уточнения военно-учетных данных.

видео дня

"60 дней начинается с 18 мая и заканчивается 18 июля. В течение этого периода нужно всем военно обязанным явиться в ТЦК, ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет (через приложение Резерв + - ред.)", - отметил он.

Кому нужно обновить военно-учетные данные / Инфографика: Главред

Какие данные нужно обновить в ТЦК

Александр Золотухин отмечает, что каждому военно обязанному нужно уточнить в ТЦК и СП следующие документы:

электронную почту,

номер телефона,

адрес своего места жительства реальный.

Кто такой Александр Золотухин Золотухин Александр - украинский адвокат, депутат городского совета города Новый Калинов Самборского района Львовской области. Член Национальной ассоциации адвокатов Украины. Ведет личный блог в Instagram и Tik-Tok, где делится интересными случаями и советами по адвокатской деятельности.

Что будет если не прийти по повестке в ТЦК

Он указывает на то, что если же военнообязанный, в течение 60 дней этого не сделает, соответственно наступает ответственность предусмотренная статьей 201 кодекса Украины об админ правонарушениях, согласно которой, на военнообязанного накладывается штраф.

"Если же и этого не выполняется, военнообязанным направляется повестка. Не появляется (военнообязанный - ред.) по повестке - происходит админзадержание органами национальной полиции в течение 5 дней", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, что будет, если не прийти по повестке в ТЦК:

Что такое требование ТЦК о необходимости явки

Юрист отмечает, что если и полиция не может отыскать военнообязанного, то ТЦК направляет требование о необходимости явки, как фактически предсудебную функцию, поскольку следующим этапом является суд и ограничение права управления.

"Если же это все происходит вниз, то в принципе, ограничение права управления не лишает необходимости явки и не лишает необходимости уплаты штрафа. Поэтому военно-учетные данные такие нужно обновить в течение 60 дней", - резюмировал он.

Что будет за неявку в военкомат в Украине с 1 июня 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал законопроект №10379, который вносит изменения в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, касающиеся нарушений мобилизационного законодательства. Согласно этому документу предусмотрен рост размеров штрафов для лиц, уклоняющихся от мобилизации:

За нарушение правил воинского учета установлен штраф от 3 400 до 5 100 гривен за первое нарушение, а за повторное или в специальный (во время военного положения) период - от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время граждане могут уплатить штраф от 5 100 до 8 500 гривен, а должностные и юридические лица - от 17 000 до 34 000 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время граждане подлежат штрафу от 17 000 до 25 500 гривен, а должностные и юридические лица - от 34 000 до 59 500 гривен.

Существует ли уголовная ответственность за игнорирование повестки

В "Безоплатной правовой помощи" отмечают, что за неявку в ТЦК и СП может следовать и уголовная ответственность (ст. 336 УК Украины).

"За неявку в ТЦК и СП с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Этот вид уголовной ответственности применяется чаще всего за три неявки по повестке", - отмечают юристы.

Что такое "Бесплатная правовая помощь" "Бесплатная правовая помощь" - это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников, сообщает Википедия.

Чем можно не явиться в ТЦК по повестке по уважительным причинам

Эксперт по мобилизационным вопросам и воинскому учету Наталья Печерица в своем комментарии Общественному отметила, что военнообязанный может не прибыть в ТЦК и СП вовремя, если он имеет веские причины для этого, предусмотренные постановлением № 560.

"Это может быть смерть кого-то из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабки, или близкого родственника жены. И этим постановлением четко закрепили алгоритм действий", - отметила она.

Эксперт добавила, что если у человека есть веская причина, он должен сообщить о неявке не позднее чем за три дня от даты и времени, определенных в повестке.

"Также закрепили обязанность прибыть потом в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть", - добавила юрист.

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