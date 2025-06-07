"С метастазами в печень и кости": звезда украинского телевидения сообщила о раке

Светлана Рыжук борется с недугом.

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Ирина Рыжук - онкология / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Рыжук

Вы узнаете:

Ирина Рыжук рассказала о своей болезни

Где она сейчас находится

Украинская известная ведущая и звезда Нового канала Светлана Рыжук сообщила, что проходит лечение онкологического заболевания.

Как стало известно, ведущая борется с раком молочной железы с метастазами в печень и кости. Она находится в Германии, где ее лечение покрывает страховая компания, а ежемесячные расходы компании на нее составляют около 5-10 тысяч евро.

"Год назад, в мае, я узнала о своем онкодиагнозе и я начала лечение. Но только через год мы переехали в Берлин искать новые методы. У меня сейчас онкология молочной железы с метастазами в печень и кости. Врачи говорят разное. В Украине говорили, что вылечат, и я буду жить долго и счастливо. Врачи более практичные в Германии говорят, что это на всю жизнь", - отметила Рыжук.

Светлана Рыжук / фото: instagram.com, Светлана Рыжук

Также знаменитость получает еженедельно по четыре процедуры химиотерапии в месяц.

Светлана Рыжук / фото: instagram.com, Светлана Рыжук

"Раз в неделю химиотерапия. Четыре раза в месяц. Есть перерыв неделю-две, когда ты отдыхаешь и приходишь в себя. И потом снова. Изменения происходят, но я лучше стала чувствовать себя. Очень пересыхают слизистые, немеют пальцы рук и ног. Иногда трудно ходить - очень быстро наступает усталость. На солнце вообще невозможно находиться. Но морально я чувствую себя гораздо лучше, чем до постановки диагноза. Самое страшное - это когда ты не можешь ходить после большой дозы химиотерапии. Ты просто не можешь встать, нет сил стоять. Но врач мне понемногу дает химии, и я успеваю отходить", - поделилась Светлана.

Смотрите видео интервью Светланы Рыжук:

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