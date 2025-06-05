Российская ведущая тайком стала мамой

Кратко:
- Катерина Варнава поделилась радостной новостью
- С кем она теперь связала свою судьбу
Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Катерина Варнава, которая попыталась говорить по поводу военного вторжения России в Украину и продолжает катастрофически терять вес, поделилась своей радостью.
Актриса, которая долгое время не могла стать матерью, наконец-то стала крестной мамой. Об этом стало известно из социальных сетей актрисы.
Екатерина Варнава стала крёстной матерью ребёнка своей подруги Светланы Устиновой и Ильи Стюарта. Устинова опубликовала фото с Варнавой из храма.
"Разрыв сердечка, просто любовь", — написала в ответ Варнава.
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Ранее Главред писал о том, что Варнава снялась в одном из проектов, где ее традиционно захейтили россияне. Телеведущая выложила несколько комментариев, на которые отреагировала в личном блоге. Она вступила в полемику с пользователями, чтобы разъяснить, почему выглядит таким образом.
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Кто такая Катерина Варнава
Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.
В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.
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