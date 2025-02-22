Исхудавшая Катерина Варнава назвала свой диагноз

Кратко:
- Катерина Варнава раскрыла свой диагноз
- Зачем она это сделала
Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Катерина Варнава, которая попыталась говорить по поводу военного вторжения России в Украину и продолжает катастрофически терять вес, рассказала о своем диагнозе.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Варнава снялась в одном из проектов, где ее традиционно захейтили россияне. Телеведущая выложила несколько комментариев, на которые отреагировала в личном блоге. Она вступила в полемику с пользователями, чтобы разъяснить, почему выглядит таким образом.
На этот похудевшей актрисе досталось из-за сутулости. Некоторые фолловеры высказали недоумение тем, что высокие женщины сутулятся, чтобы казаться ниже.
"У меня сколиоз и протрузия, а также грыжа и травма копчика. Я сутулюсь большую часть своей жизни", — ответила Варнава.
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Напомним, как писал Главред, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.
Накануне актриса Варнава поделилась фотографиями, где видно анорексичные формы и жутко костлявое лицо. Сама актриса также устала от хейта, который постоянно льется на нее, поэтому решила опубликовать пост.
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Кто такая Катерина Варнава
Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.
В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.
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