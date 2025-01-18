Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

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- Как выглядит Катерина Варнава
- Что об этом думают подписчики
Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Катерина Варнава, которая попыталась говорить по поводу военного вторжения России в Украину, продолжает катастрофически терять вес, чем не на шутку пугает своих поклонников.
На своей странице в Instagram, актриса поделилась фотографиями, где видно анорексичные формы и жутко костлявое лицо. Сама актриса также устала от хейта, который постоянно льется на нее, поэтому решила опубликовать пост.
"Ребятушки, милые, дорогие мои, многоуважаемые (корпорация советчиков), займитесь, пожалуйста, своей жизнью. Это не так сложно, как кажется. Дайте себе важный и нужный совет. Это тоже не так сложно. Да, ответственно. Но подойдите к этому философски и творчески. Мне кажется, вам понравится", - написала она.
Не все комментаторы оценили похудение Варнавы. "Тоже люблю худобу, но Катька вступила в волну невозврата", "Первая фотография меня испугала", " помню этот утонченный орлиный нос и карие глаза, бесконечно глубокие, что это сейчас - просто неузнаваемо, так ее люблю, но от нее ничего не осталось", "Это страшно", - пишут фоловеры актрисы.
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Напомним, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.
Также на днях Волочкова поделилась свежей фотографией с дочерью и фанаты были в замешательстве, ведь девушка выглядит очень худой.
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Кто такая Катерина Варнава
Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.
В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.
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