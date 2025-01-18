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Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

Алена Кюпели
18 января 2025, 21:17
35
За Варнаву реально переживают в сети, так как от ведущей практически ничего не осталось.
Катерина Варнава жутко похудела
Катерина Варнава жутко похудела / Коллаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Вы узнаете:

  • Как выглядит Катерина Варнава
  • Что об этом думают подписчики

Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Катерина Варнава, которая попыталась говорить по поводу военного вторжения России в Украину, продолжает катастрофически терять вес, чем не на шутку пугает своих поклонников.

На своей странице в Instagram, актриса поделилась фотографиями, где видно анорексичные формы и жутко костлявое лицо. Сама актриса также устала от хейта, который постоянно льется на нее, поэтому решила опубликовать пост.

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Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava

"Ребятушки, милые, дорогие мои, многоуважаемые (корпорация советчиков), займитесь, пожалуйста, своей жизнью. Это не так сложно, как кажется. Дайте себе важный и нужный совет. Это тоже не так сложно. Да, ответственно. Но подойдите к этому философски и творчески. Мне кажется, вам понравится", - написала она.

Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava

Не все комментаторы оценили похудение Варнавы. "Тоже люблю худобу, но Катька вступила в волну невозврата", "Первая фотография меня испугала", " помню этот утонченный орлиный нос и карие глаза, бесконечно глубокие, что это сейчас - просто неузнаваемо, так ее люблю, но от нее ничего не осталось", "Это страшно", - пишут фоловеры актрисы.

Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava
Катерина Варнава похудела до изнеможения
Катерина Варнава похудела до изнеможения / Фото Instagram/kativarnava

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.

Также на днях Волочкова поделилась свежей фотографией с дочерью и фанаты были в замешательстве, ведь девушка выглядит очень худой.

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Кто такая Катерина Варнава

Катерина Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman" (2008—2020). Варнава была замужем за своим коллегой, но быстро развелась. Она не имеет детей и по слухам, ее многие попытки стать матерью не увенчались успехом.

В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.

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