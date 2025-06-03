"И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать

Ани Лорак поделилась личным кадром.

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Ани Лорак с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

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Ани Лорак показала взрослую дочь

Что приготовила предательница

Когда-то известная украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией.

На личной странице в соцсетях Лорак опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму. Также запроданка не упустила момент и презентовала свою новую песню, в которой отражено только самое личное.

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"Есть песни, которые ждёшь внутри себя много лет. Песни, в которых - самое личное. Эта - именно такая. В ней свет. И слёзы. В ней моя душа. Я так жду, чтобы вы её услышали ", — написала певица.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Поклонники отметили, как изменилась София и стала очень похожей на маму.

Как раньше выглядела дочь Лорак София / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, предательница родила дочь от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, который поддерживает Украину в ее сражении с российскими оккупантами.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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