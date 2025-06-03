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"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Элина Чигис
3 июня 2025, 20:11
432
Александра Кучеренко продолжает покорять своим видом.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

  • Александра Кучеренко побывала на фотосессии
  • В каком образе она позировала

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая совсем недавно развелась с Дмитрием Комаровым, показала кадры из новой фотосессии.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала серию снимков, которые были сделаны во время фотосессии в Каннах.

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"Я думаю о тебе", - написала Кучеренко и оставила эмоджи в форме сердца.

Александра Кучеренко в Каннах
Александра Кучеренко в Каннах / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Александра позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

Фанаты знаменитости, как всегда, не пожалели приятных слов и написали множество похвальных комментариев.

"Люди не придумали слов, которыми можно описать твою красоту";

"Шикарная";

"Очень красивая", - высказались поклонники.

Александра Кучеренко в отличной форме
Александра Кучеренко в отличной форме / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, совсем недавно стало известно о том, что Кучеренко развелась с украинским ведущим Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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