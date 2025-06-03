"Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко побывала на фотосессии
- В каком образе она позировала
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая совсем недавно развелась с Дмитрием Комаровым, показала кадры из новой фотосессии.
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала серию снимков, которые были сделаны во время фотосессии в Каннах.
"Я думаю о тебе", - написала Кучеренко и оставила эмоджи в форме сердца.
Александра позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Фанаты знаменитости, как всегда, не пожалели приятных слов и написали множество похвальных комментариев.
"Люди не придумали слов, которыми можно описать твою красоту";
"Шикарная";
"Очень красивая", - высказались поклонники.
Напомним, совсем недавно стало известно о том, что Кучеренко развелась с украинским ведущим Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
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А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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