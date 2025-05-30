"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

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- Александра Кучеренко опубликовала новую публикацию
- Как сейчас выглядит ведущая
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая недавно развелась с Дмитрием Комаровым, поздравила украинцев с Днем Киева в воскресенье, 25 мая.
На своей странице в соцсетях Александра опубликовала серию снимков со столицы Украины.
"Златоверхий, цветущий, милый. Лучший во всем мире! Если на мгновение представить Киев мужчиной… Это был бы мужчина с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, удобно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!" - написала Александра.
Напомним, совсем недавно стало известно о том, что Кучеренко развелась с украинским ведущим Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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