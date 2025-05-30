"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

Александра Кучеренко поразила своим видом.

https://glavred.info/starnews/muzhchina-s-vnutrenney-siloy-byvshaya-zhena-komarova-zavorozhila-priznaniem-10669280.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко опубликовала новую публикацию

Как сейчас выглядит ведущая

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая недавно развелась с Дмитрием Комаровым, поздравила украинцев с Днем Киева в воскресенье, 25 мая.

На своей странице в соцсетях Александра опубликовала серию снимков со столицы Украины.

видео дня

"Златоверхий, цветущий, милый. Лучший во всем мире! Если на мгновение представить Киев мужчиной… Это был бы мужчина с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, удобно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!" - написала Александра.

Александра Кучеренко в Киеве / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, совсем недавно стало известно о том, что Кучеренко развелась с украинским ведущим Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред