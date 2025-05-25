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"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

Элина Чигис
25 мая 2025, 18:59
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Виталий Козловский наконец-то чувствует свободу.
Виталий Козловский
Виталий Козловский - скандал с Кондратюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Кратко:

  • Виталий Козловский рассказал, как рассчитался с Игорем Кондратюком
  • Что ему пришлось сделать

Украинский известный певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кандратюку.

В интервью Маричке Падалко певец отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

"Мне пришлось пойти вопреки своему жизненному видению. Я своей семье всегда помогал и никогда не просил помощи. При жизни мой папа очень хотел, чтобы я закрыл этот вопрос с Кондратюком и начал дышать полной грудью. У меня появилась своя семья - ребенок и жена - место, где я начал получать энергию. И я понял, что этот вопрос нужно решить, чего бы мне это ни стоило. И поскольку мама живет более 20 лет в Риме, мне пришла такая мысль продать родительскую квартиру, которая для меня была связью с моим отцом. Мама, конечно, сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец-то зажили, хватит выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт", – рассказал Виталий.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном / instagram.com, Юлия Бакуменко

Также Козловский поделился, что он сомневался в своем решении, но на могиле отца он нашел ответ на свои переживания.

"Я пришел на могилу к своему отцу. Я в церковь не хожу, признаюсь. Но на могилу своего папы - да. Я разговариваю с ним. Отныне, если мне что-то надо попросить, я прихожу на могилу к папе. Верю, что сила рода и любовь моего папы может мне помочь в любых обстоятельствах", - признался певец.

Также он отметил, что закрыл долг в два этапа.

"Мой долг состоял из двух частей. Первая - это исполнительное производство, это выплатить все по судам Кондратюку. А вторая - это забрать весь каталог своих старых песен. И это совсем другая цифра, не меньшая. Не хочу говорить, называть суммы. Неважно. Сегодня дело в прощении. Я внутренне для себя простил Кондратюка. Потому что мою жизнь заполонила любовь моей семьи", - добавил Козловский.

Смотрите видео интервью Виталия Козловского:

Инфографика, Козловский
Виталий Козловский / инфографика: Главред

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Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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