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Хэппи-энд с сюрпризом: Козловский после "Пина колады" обратился со сцены к Кондратюку

Анна Подгорная
8 мая 2025, 12:40
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Виталий Козловский с длинными волосами исполнил один из своих самых популярных треков - теперь на законных основаниях.
Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
Виталий Козловский Пина колада - певец спел старый хит и обратился к Игорю Кондратюку / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, facebook.com/kondratjukigor

Кратко:

  • Козловский получил возможность петь свои старые хиты после 13 лет ссоры с Кондратюком
  • Певец обратился к музыкальному продюсеру со словами благодарности

6 мая Игорь Кондратюк и Виталий Козловский официально объявили о закрытии 13-летнего конфликта: музыкальный продюсер получил всю сумму денежной компенсации за нарушения авторских прав, певец - права на хиты, которые сделали его знаменитым.

Окрыленный завершением этого непростого этапа своей жизни, Виталий Козловский 7 мая выступил на благотворительном концерте "НашеБачення-2025". Впервые за много лет он вышел на сцену с песней "Пина колада". К слову, артист подарил ей новое звучание - перевел текст на украинский язык.

видео дня

Премьера имела оглушительный успех - фрагмент выступления Козловский выложил в своем блоге в Instagram, где его засыпали комплиментами. Однако на этом представление не закончилось.

Виталий после выступления произнес короткую речь, в которой обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку: "Друзья, за свою свободу нужно бороться. "Борітеся - поборете". Наша вся страна сейчас борется. Я хочу сказать, что наконец-то все мои песни теперь мои. И это чисто такое начало. А еще я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания".

Виталий Козловский
Виталий Козловский Пина колада - певец спел старый хит и обратился к Игорю Кондратюку / instagram.com/vkozlovsky_music

Полное видео на канале STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская стала блондинкой и представила украинскую версию своего весеннего хита начала двухтысячных.

Также украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку, о существовании которой он раньше не распространялся.

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Конфликт между Козловским и Кондратюком

Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостоятельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно.

Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военную зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

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