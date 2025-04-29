Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров удивил своей смелостью.

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Дмитрий Комаров - новый выпуск "Світ навиворіт. Україна" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

Дмитрий Комаров снял сюжет на "Запорожстали"

Сколько времени он там провел

Украинский известный ведущий программы "Світ навиворіт. Україна" Дмитрий Комаров показал, как работает металлургический гигант "Запорожсталь".

Видео опубликовано на YouTube-канале программы.

"Это не просто завод – это город в городе, и он виден даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы почувствовать на себе все вызовы металлургической профессии", – написано под видео.

Как стало известно, зрители смогут увидеть мартеновскую печь изнутри.

"То, чего еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент – попытается приготовить яичницу над раскаленным чугуном", – отмечено под кадрами.

Смотрите видео, где Дмитрий Комаров показал работу "Запорожстали":

Также в своих соцсетях Дмитрий уточнил, что провел на "Запорожстали" целую неделю.

"Как всегда, большинство профессий испытывал на себе. В лучших традициях покажу вам жизнь металлургов и сталеваров. Процессы, которые еще не снимали на камеры так близко, с непосредственным участием журналиста – например, выпуск стали. Старался максимально простым и понятным языком, интересными фактами и экспериментами показать вам, как рождается сталь, которая просто сейчас точно есть вокруг вас. Вдохновляет, какие талантливые и сильные люди делают сталь в прифронтовом Запорожье, которое ежедневно обстреливают", – написал Комаров.

Дмитрий Комаров на "Запорожстали" / фото: скрин t.me, Дмитрий Комаров

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко после шести лет брака, до этого они встречались два года. Поклонники уже давно подозревали о разрыве пары, поскольку они перестали вместе появляться на публике и публиковать совместные фото.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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