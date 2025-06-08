Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснила

На самом деле за этим словом стоит значение, о котором многие не догадываются.

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Почему не стоит использовать слово "дедлайн"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Почему не стоит использовать слово "дедлайн"

Какое значение за ним скрывается

Большинство людей слышали слово "дедлайн". Дословно оно переводится с английского языка как "мертвая линия", но его больше употребляют в значении "крайний срок". В современности это слово означает определенный срок или дату, до которой необходимо завершить определенную работу, задачу или проект.

Но многие не догадываются, в каком значении когда-то использовали это слово. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Я перестала использовать это слово в своей речи, когда узнала, что оно означает. Это слово "дедлайн", и вы его прекрасно знаете. Сначала оно использовалось в американских тюрьмах. Дедлайном называли границу местности, куда заключенным запрещено было выходить. А еще во времена гражданской войны в США этот термин означал линию смерти, которую пленные не должны были переступать", - рассказала учитель

Она отметила, что дедлайн - это линия смерти, мертвая линия, последний рубеж.

"Я его заменила на украинское слово "крайчас", - добавила учитель.

Смотрите видео с объяснением, почему не стоит использовать слово "дедлайн":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть " - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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