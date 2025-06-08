Почему не стоит использовать слово "дедлайн": учитель объяснила

Вы узнаете:
- Почему не стоит использовать слово "дедлайн"
- Какое значение за ним скрывается
Большинство людей слышали слово "дедлайн". Дословно оно переводится с английского языка как "мертвая линия", но его больше употребляют в значении "крайний срок". В современности это слово означает определенный срок или дату, до которой необходимо завершить определенную работу, задачу или проект.
Но многие не догадываются, в каком значении когда-то использовали это слово. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Я перестала использовать это слово в своей речи, когда узнала, что оно означает. Это слово "дедлайн", и вы его прекрасно знаете. Сначала оно использовалось в американских тюрьмах. Дедлайном называли границу местности, куда заключенным запрещено было выходить. А еще во времена гражданской войны в США этот термин означал линию смерти, которую пленные не должны были переступать", - рассказала учитель
Она отметила, что дедлайн - это линия смерти, мертвая линия, последний рубеж.
"Я его заменила на украинское слово "крайчас", - добавила учитель.
Смотрите видео с объяснением, почему не стоит использовать слово "дедлайн":
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть " - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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